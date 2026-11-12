互換性ギターコントローラー発売、カスタマイズ性とタッピング対応が特徴

リズムゲーム『Guitar Hero』シリーズや『Rock Band』シリーズに対応する新しいギターコントローラーが12月中旬に発売されます。タッピング専用ボタンや3Dプリントパーツ交換など、実機のようなカスタマイズ性を備え、価格は2万4970円です。

次世代の ギターコントローラー が12月中旬に発売予定であり、従来の リズムゲーム タイトルとの高い 互換性 を誇る。この新製品は『 Guitar Hero III: Legends of Rock』や『 Guitar Hero 5』など『 Guitar Hero 』シリーズの一部タイトル、および『 Rock Band 』シリーズのナンバリングタイトルでの使用が対応するとされている。 PlayStationおよびXBOXでの利用やBluetooth接続には、接続方法や対応タイトルに応じた特定の条件が存在するため、購入前に確認が必要だ。

タッピング奏法とツール不要なスイッチ交換

本体にはフレットボタンやストラムバー、ワーミーバーなど、リズムゲームに求められる基本機能をすべて搭載している。特徴的なのは、ネックの中央辺りに配置されたタッピング専用ボタンで、これがストラムバーの代わりとして機能する。この仕組みにより、まるでギターのタッピング奏法のようなスタイルでのプレイが可能となり、速弾きソロや高難度譜面でのハイスコア狙いにも対応する。

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フレットボタンのスイッチは工具不要で交換可能となっており、修理時や好みのスイッチへのカスタマイズに対応する。開発元は、本製品が本物のギタリストのようなプレイを楽しめるとアピールしており、従来のコントローラーとは異なる操作性を提供する。この機能は特に上級者層や、演奏表現の幅を広げたいユーザーにとって魅力的な要素となるだろう。

3Dプリント対応パーツと物理的なカスタマイズ

ボディ、フレットボタン、ヘッド、ワーミーバー、ストラムバーの5か所はレール式で着脱でき、3Dプリントで自作したパーツとの交換に対応する。開発元からは3Dプリント用データが無償公開予定とのことであり、物理的なカスタマイズ性の高さが本製品の特徴だと言える。ユーザーは既存のパーツを自分好みに作り替えることで、唯一無二のコントローラーを完成させることができる。

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このように、標準的な機能だけでなく、ユーザーの創意工夫を受け入れるオープンな設計が採用されている。自作パーツとの互換性は、単なるゲーム機用アクセサリーの枠を超え、楽器としての改装楽しみ方も提案している。発売前からカスタマイズコミュニティでの盛り上がりが見込まれる構造となっている。

発売日程と価格、予約特典の確認

12月中旬に発売予定のこの製品は、価格は2万4970円（税込）で設定されている。11月中に予約すると送料無料になるという特典も用意されており、早期購入を求める層に有利な条件だ。製品のさらなる詳細については、公式ストアページを参照するのが確実である。互換性のあるゲームタイトルや接続方法の具体的な仕様は、購入前に必ず公式サイトで確認することが推奨される。