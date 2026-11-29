日本相撲協会2月理事選へ向け、八角理事長支える二所ノ関一門が尾車親方と芝田山親方の2人を理事候補に擁立することを発表した。

日本相撲協会 の2月2日投開票となる理事選を控え、力関係を巡って重要な局面を迎えている。対抗勢力である 二所ノ関一門 は23日、東京・両国の両国国技館内で一門会を開催し、理事候補として 尾車親方 と 芝田山親方 の2人を正式に擁立する方針を固めた。

二所ノ関一門が尾車・芝田山両氏を擁立

二所ノ関一門が擁立を表明したのは、現協会執行部でナンバー2の地位にある事業部長の尾車親方（60歳）と、新たに芝田山親方（55歳）の2名である。尾車親方は元大関琴風であり、八角理事長（54歳）＝元横綱北勝海＝の改革路線を支える懐刀として知られている。一方、芝田山親方は元横綱大乃国の経歴を持ち、現役時代の存在感を背景に候補に名前を連ねた。

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一門結束の確認と短時間での解散

23日に開催された一門会は、わずか10分程度で終了した。参加者は結束の強さをアピールし、会合終了時には「うちは波風は一切ない」と一門関係者が語ったように、最後に大きな拍手がわき起こる中、円滑に散会した。この迅速な合意形成は、候補擁立に対する一門内の強い一体感を示すものとなった。

貴乃花一門との対抗構造と歴史的経緯

この動きは、地盤固めを進めている貴乃花一門との明確な対抗関係にある。二所ノ関一門は所属する親方の数において出羽海一門に次ぐ勢力を誇っており、角界における重要な勢力バランスの一端を担っている。歴史的には、貴乃花親方（45歳）＝元横綱＝が2010年（平成22年）に「協会改革を行いたい」と主張し、在籍していた二所ノ関一門を離脱して自身の一門を創設した経緯がある。

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この分離時には、貴乃花部屋に加え阿武松部屋や大嶽部屋など計4部屋が「破門」となり、角界の勢力図は大きく変動した。その結果、貴乃花一門と八角理事長を支える二所ノ関一門の間には、長年にわたる政争的な緊張関係が存在しており、今回の理事選もその延長線上にあると見られている。

二所ノ関親方の病状と候補変更の経緯

二所ノ関一門が芝田山親方を新たに候補に加えた背景には、リーダーの健康上の事情がある。長年一門をまとめてきた二所ノ関親方（61歳）＝元大関若嶋津＝が、昨年10月に路上で倒れ、頭部の緊急手術を受けた。この事態を受け、後任または補佐的な役割として芝田山親方の擁立が検討され、最終的に現在の2人体制で理事選へ臨むことになった。

今後の政争と理事長選への影響

角界では、2月の理事選に加え、その直後の3月に行われる理事長選に向けたつばぜり合いが激化している。貴乃花一門は改革を訴える立場にあり、二所ノ関一門の尾車・芝田山両氏擁立は、それに対して手強い対抗勢力として機能する可能性が高い。特に芝田山親方は横綱経験者という実績があり、八角体制の継続を求める声に力を与えるものとなるだろう。

二所ノ関一門は、尾車親方を通じて八角理事長を支えつつ、芝田山親方の存在によって世代を超えた結束力を示している。この2人体制が理事選でどのように結果を出すかが、今後の相撲協会の運営方針やトップ選定に大きく影響を及ぼすと見られる。関係者の動向や次回の選出結果が、相撲界の今後の方向性を決定づける重要な鍵となる。