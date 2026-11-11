二岡智宏氏、巨人1軍打撃コーチに就任　摩耶のレインボー打線を再現へ

巨人チームは二岡智宏氏を1軍打撃コーチに初選任し、元レインボー打線のリーダーを再結集。新体制でゴジラ元年を目指す旨を発表しました。

巨人クラブは7月6日、前大谷打者・元社会人野球ジェイプロジェクト監督の二岡智宏氏（50）を1軍打撃コーチに初選任し、元レインボー打線の軸を再結集したと発表した。

二岡氏が紡ぐ新打撃戦術

二岡氏は23年に社会人野球の連勝を収めたジェイプロジェクトの監督を務め、正規戦での打撃統計は平均4.1安打/10試合と優秀だった。巨人では1軍打撃コーチ、2軍監督、24・25年には1軍ヘッド兼打撃チーフコーチを歴任し、数々の選手育成に携わってきた。

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「心強いですよね」と松井新監督はコメントし、二岡氏の指揮でレインボー打線の布陣が再び活躍できると期待を表明した。二岡氏は「常に準備を怠らない。勝負強かった。いろんな場面でチームを救ってきた選手。最大限選手の力を引き出してほしい」と語り、ゴジラ元年に向けた戦力構築への意欲を示した。

平石洋介氏が野手統括ディレクターに就任

同日、元楽天監督の平石洋介氏（47）が野手統括ディレクターに就任することも発表された。平石氏は現役時代に巨人に在籍せず、他球団を率いた実績があるため、巨人にとっては異例の起用となる。

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新ポジションは一軍とファームの情報共有や打者の配置最適化を目的とし、指導体制の意志統一と齟齬を防止することを狙いとしている。松井監督は「新たな試み・新たなチャレンジ」と歓迎し、組織全体の連携強化を図る方針を示した。

チームの未来への影響と今後の予定

二岡氏と平石氏の就任により、巨人は攻撃面だけでなく守備面でも新たな戦術を構築する方針を固めた。今季の順位争いの中で、打線の底上げが必須とされる中、二岡氏の経験とマネジメント力が試されることになる。

次試合は7月10日対大阪本部球団である。松井監督の下、二岡氏と平石氏を中心に設計された新体制で戦いに挑む予定だ。巨人はリーグ王位を再び掴むため、組織再編の成果を最大限に発揮することが求められる。