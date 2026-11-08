二宮和也がVIVANT映画化発表 堺雅人も登場し12月4日公開へ

TBS系ドラマ「VIVANT」の二宮和也が、最終回後に公開される劇場版の存在を明かした。堺雅人もVTRメッセージで協賛し、12月4日のIMAX同時公開が決定。

TBS 系 日曜劇場 のドラマ「 VIVANT 」が、ドラマ放送後に劇場公開される展開へと向かう重要な転機を迎えた。 二宮和也 は自身のSNSを更新し、最終回の放送終了直後にファンへの感謝を述べると同時に、劇中で描かれる新たな冒険がスクリーンで始まることを明らかにした。この発表により、視聴者は単なるテレビ完結ではなく、映画館での継続的な体験へと招待されることとなった。

二宮和也がSNSで映画化を明かす

二宮和也は8日、Xを更新し、同日に放送された「VIVANT」最終回の反響に対して言及を行った。放送終了後の午後10時23分頃、彼はファンからのサポートへのお礼を伝える投稿を行った。その文末には、特殊な記号で囲まれた10文字のメッセージが添えられ、視聴者に衝撃と期待を与えた。この文言は、ドラマの結末だけで終わらない、別の次元での物語の始まりを示唆するものだった。

Also read 堺雅人『VIVANT』最終回に言及「話が最初に戻る感じ」 全ての謎がつながる展開を示唆「きれいに閉じられる」｜秋田魁新報電子版

堺雅人がVTRで新章への布告

最終回のラストシーンでは、主演の堺雅人が特別にVTRで登場し、観客へ直接語りかけた。堺雅人は視聴への感謝を伝えた上で、最後に見た第24話に違和感を覚えたかを問いかけた。この違和感の正体を解き明かすためには、新たな冒険へと立ち向かう必要があると説明し、その展開が劇場公開で明らかになると告げた。彼は26日後の12月4日に、劇場での再会を楽しみにしているというメッセージを残した。

IMAX同時公開とチケット販売開始

制作側のTBSは、本作がIMAX形式での同時公開も決定していると発表した。これにより、より臨場感あふれる映像体験が観客にもたらされる。8日深夜0時より、初日公開となる4日前売りの上映チケット販売がすでにスタートしている。多くのファンが、この新たなプロジェクトへの参加を既に申し込んでいる状況だ。

Advertisement

視聴者から支持と反響の声

ドラマ終了後、ネット上では二宮和也や物語への高い評価が集まっている。二宮は最終回直前に放送された「VIVANT最終回2時間前…超直前SP」にスタジオ登場こそしなかったが、撮影中の秘話のクイズ出題者として姿を見せた。それに対し、視聴者からは「にのちゃん お仕事お疲れ様です クイズで出演してくれて嬉しかったよー」といった温かいメッセージが寄せられた。二宮自身も、「リアタイしたかったぜ、、、、」という短い言葉で、ドラマへの想いを締めくくった。

今後の展開と映画への期待

二宮和也は投稿の最後で、「VIVANTずっとドキドキだったよ～！！」と感情を爆発させた。この言葉は、シーズン2の視聴を通じて積み重ねられた冒険への愛着を表している。視聴者からも、「皆様シーズン2も一緒に大冒険して頂きありがとうございました！！」という声が上がっており、ドラマ時代のファンがそのまま映画への入り口へと導かれる構造が完成している。12月4日からの公開に向けて、次なる物語への関心は高まっている。