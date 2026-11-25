SHOEI・Zシリーズの流れを継承しつつ快適性と利便性を追求した新型ピュアスポーツフルフェイスヘルメット『Z-9』に新グラフィックモデル「CLOUD STREAM（クラウドストリーム）」が新登場。税込み価格は8万5800円で、販売開始は2027年2月より。

クラウドストリームは両サイドの額から後頭部にかけて、龍が身をくねらせて伸びる迫力あるデザインが特徴だ。 地には亀甲に花を配した文様や、扇、渦を巻く瑞雲、火焔などが重なり合う和の吉祥文様を鮮やかなグラデーションでまとめた、華やかで格調のあるグラフィックモデルとした。

Z-9は、軽量・コンパクトをコンセプトに、スポーツツーリングをはじめ幅広いシーンで支持されてきたZシリーズの特徴を継承しながら、さらに空力性能を高めて走行時の快適性と利便性を向上させたモデル。 シェルはセンターに集約されたアッパーエアインテークと左右のロアエアインテークを備え、シンプルながら特徴的なデザインとなっている。 空力性能は従来モデルと比較し、リフトが約13％、ドラッグが約3％低減されている（自社大型風洞実験設備での参考数値）。

Advertisement

ベンチレーション性能ではアッパーエアインテークの流入量が従来比約1.9倍、ロアエアインテークは約1.4倍に向上している。 シールドはCWR-F2を採用。 シールドロックボタンが大型化され、厚手のグローブでも操作しやすくなっている。 緊急時にチークパッドを素早く取り外せるE. Q.R. S.（エマージェンシークイックリリースシステム）も装備されている。