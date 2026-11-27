【ペリー荻野が選ぶ『ベスト・オブ・光秀』】

【ペリー荻野が選ぶ『ベスト・オブ・光秀』】 ＮＨＫ大河ドラマ『麒麟がくる』で改めて注目されている明智光秀。 日本史最大の謎のキーマンだけに、これまでも多くのドラマに登場してきた。 時代劇コラムニストのペリー荻野が、特選ベスト光秀を６人ご紹介する。

◇ ベスト・オブ・光秀のなかでもベストなのが、この人。１９７３年の大河ドラマ『国盗り物語』の近藤正臣だ。 近藤の光秀は情熱的な二枚目。 若き日、光秀は親友の細川藤孝（伊吹吾郎）とともに「ふたりで別の将軍をたてよう」と、出家していた足利義昭（伊丹十三）を、監視の目を盗んでひそかに連れ出す。 追手が迫ると、義昭を背負った藤孝を逃がし、「命あらば」と再会を誓う。

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そして自分は岩陰に潜んで敵を引き寄せ、どうするのかと思ったら、なんと二丁の拳銃をぶっ放す！ 戦国ガンマン光秀。 カッコよすぎだ。 しかし義昭はとんだわがまま男。