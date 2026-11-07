事業承継税制の特例措置見直し 中小企業と財務省の対立激化

令和9年12月末が期限となる事業承継税制の特例措置を巡り、中小企業側が恒久化を求める一方、財務省や与党内からは見直しや廃止の声が上がっている。

令和9年12月末に期限を迎える中小企業向けの「 事業承継税制 」を巡って、税制改正を巡る議論が激化している。 非上場株 式の相続税や贈与税を実質免除する特例措置について、中小企業側は延長や恒久化を強く要望する一方、 財務省 や与党の一部からはその見直しや廃止を訴える声が根強く上がっている。

この税制は平成30年に10年間の時限措置として導入され、早期の事業承継を促進するために設計された。非上場株式にかかる相続税・贈与税を最大100％猶予し、その後実質的に免除する仕組みとなっている。財務省の公表資料によると、令和6年度には1296件の適用があり、合計1471億円の納税が猶予されている。しかし、特例の拡大に歯止めをかける動きも鮮明になっている。

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特例措置の恒久化と見直しの対立

今年9月に日本商工会議所が公表した「令和9年度税制改正に関する意見」では、同特例措置の恒久化を公式に要望している。関係団体は与党に対し陳情攻勢を強めており、自民党中小企業・小規模事業者政策調査会会長の福田達夫元総務会長は11月5日の会合で、中小企業政策はしっかりと稼ぐ形を作っていくことが重要な局面だと述べ、制度を後押しする姿勢を示した。

これに対し、財務省は10月9日の政府税制調査会で、同税制が経済成長や生産性向上に寄与したのか必ずしも明らかではないとの問題意識を示した。制度利用者の納税額や保有資産を分析した結果、短期間で現金化できる流動資産だけで納付税額を上回る利用者が一定数存在し、不動産賃貸業など資産保有の比重が高い企業にも多額の猶予が認められた事例があった。

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富裕層優遇との指摘と政府の姿勢

出席した専門家からは、「資産承継税制であってはならない。富裕層を特に優遇しているような税制にも見える」との厳しい指摘が相次いだ。もとより時限措置として承継を促してきた経緯があり、延長が政策への信頼を損ねる懸念も示されている。この異論を背景に、税制の見直しを求める声が強まっている状況だ。

一方、中小企業庁は、特例を利用した事業者の労働生産性が上昇したとの分析や、雇用維持などの効果を挙げて制度の維持を主張している。日本商工会議所も、特例によって資金流出を抑え、設備投資や賃上げを後押しするメリットがあると反論しており、両者の主張は依然として対立している。

日本版DOGEと租税特別措置の見直し

高市早苗政権は、政策効果の薄い租税特別措置や基金を見直す「日本版DOGE」の取り組みを進めており、事業承継税制もその対象となっている。与党内からは、金額が大きく切り込まなければならないとの声も上がっており、制度の存続は不透明になりつつある。この動きは、中小企業の税負担軽減政策全体に影響を与える可能性がある。

また、非上場株式の相続ルールを見直す議論も浮上している。国税庁は今夏、過度な節税を防ぐための新ルール案を示したが、中堅・中小企業などが猛反発した。このため首相は「ゼロベースで検討する」と表明し、片山さつき財務相は国税庁の議論を一旦停止すると決めた。片山氏は非上場株の相続ルールと事業承継税制の見直しを一体で検討することも示唆しており、年末にかけての中小企業税制協議は曲折が予想される。