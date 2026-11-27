マンチェスター・シティの財務規則違反をめぐる問題が、新たな局面を迎えていると複数のメディアが報じた。プレミアリーグのライバルクラブが、同クラブのオーナーに売却を強制することを望んでいるという。9シーズンにわたる違反で有罪とされたことに対する、追加の処分としての措置だ。

さらに、同機関は プレミアリーグ の独立委員会が収集した証拠と、その証拠について上訴審で下されるあらゆる判断に基づき、法律と提示される状況に応じて適切な措置を講じると付け加えた。

コーガン委員長は続けて「証拠はすでに有罪判断が下されたことで評価済みだ。 したがって、我々には措置を講じるために必要な意思が間違いなくある。 立法者から託された任務を遂行していることを明確に示さなければならないし、結果がどうであれ、我々はそれを実行する」と述べた。 報道によれば、同機関はシェイク・マンスールをはじめとするマンチェスター・シティのオーナーと、マンチェスター市の政治関係者との関係をめぐる疑問から、圧力を強められている。

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その政治関係者には、同市の元市長で現首相のアンディ・バーナムも含まれるという。 こうした動きは、英紙『ザ・サン』が、マンチェスター・シティのカルドゥーン・アル・ムバラク会長が英国のジョナサン・レイノルズ・ビジネス相との商談の中で、クラブが受けている調査の問題を持ち出したと報じたことを受けたものだ。 アル・ムバラク会長は、アブダビの政府系ファンドであるムバダラ・インベストメント・カンパニーのトップも務めている。 アブダビは2008年のクラブ買収以降、マンチェスター市に約10億ポンドを投じたとみられている。