予選最終日、三池和輝記者の巻き返しに注目 舟券ソムリエ

ボートレース予選最終日、三池和輝記者の舟券戦略と意気込みを詳しく报道。得点率トップ争いとともに、巻き返しを図る記者の分析と展望。

予選最終日を迎えた。 ここまで３日間を終えて得点率トップに立つのは 丸野一樹 で、４戦中２勝、オール３連対と好調を維持している。２位タイには同じく２勝の 佐藤翼 、さらに４走すべて２着入線という安定感を見せる 新田雄史 が続く。

一方、「舟券ソムリエ」担当の三池和輝記者は、３日目まで的中がなく３連敗と苦しい状況が続いている。 しかし、最終日となる４日目は１２レースで１号艇の馬場貴也を軸に据え、ここから巻き返しを図る考えだ。 三池記者は前日の１０レースを振り返り、軸とした平本が逃走する展開の中、攻め手と読んだ３号艇の谷野がコンマ０４のスタートから積極的に攻め込んだ場面を好评。

相手に選んだ西山は１マークで全速ターンがはまらず５着に敗れたものの、西山の機力向上と道中での粘りは予想通りで、展開として読めていた部分もあり、悲観する内容ではなかったと分析した。４日目１２レースではインの馬場貴也を軸に据える。 馬場は出足不足を自覚しているが、前半３枠、後半１枠という得点加算の大きなチャンスが巡ってきており、得点率21位からの勝負駆けとなる。 ドリームメンバーとして準優進出は必須の状況で、ここは気迫を見せて最内から一気に決める構えだ。

具体的な舟券は、１―６流しを５００円、１流し６を１０００円、合計６０００円で勝負する計画だ。 本紙予想の早野記者からは「オーラスの三池やから。 大丈夫や」と励ましの言葉をもらい、自信を深めている。 自身の傾向として、常に尻上がりに調子を上げていくことを自認しており、「早いもので予選も最終日。

自分の見せ場はここからだ」と意気込んでいる。 ◆舟券ソムリエとは、指名された記者が３万円の資金で節間プラス収支を目指す企画。１レースあたりの購入金額は自由で、払い戻しを翌日の購入金額に上乗せすることも可能。 節間プラスを達成すると☆が一つ加わり、５つ集まるとファイブスター舟券ソムリエの称号を得られる。 今節は三池和輝記者が担当しており、２回連続の☆獲得を目標にしている





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ボートレース 予選 舟券ソムリエ 三池和輝 馬場貴也 丸野一樹 佐藤翼 新田雄史

United States Latest News, United States Headlines