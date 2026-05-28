Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

予選最終日、三池和輝記者の巻き返しに注目 舟券ソムリエ

スポーツ News

予選最終日、三池和輝記者の巻き返しに注目 舟券ソムリエ
ボートレース予選舟券ソムリエ
📆5/28/2026 8:18 PM
📰SportsHochi
39 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

ボートレース予選最終日、三池和輝記者の舟券戦略と意気込みを詳しく报道。得点率トップ争いとともに、巻き返しを図る記者の分析と展望。

予選最終日を迎えた。 ここまで３日間を終えて得点率トップに立つのは 丸野一樹 で、４戦中２勝、オール３連対と好調を維持している。２位タイには同じく２勝の 佐藤翼 、さらに４走すべて２着入線という安定感を見せる 新田雄史 が続く。

一方、「舟券ソムリエ」担当の三池和輝記者は、３日目まで的中がなく３連敗と苦しい状況が続いている。 しかし、最終日となる４日目は１２レースで１号艇の馬場貴也を軸に据え、ここから巻き返しを図る考えだ。 三池記者は前日の１０レースを振り返り、軸とした平本が逃走する展開の中、攻め手と読んだ３号艇の谷野がコンマ０４のスタートから積極的に攻め込んだ場面を好评。

相手に選んだ西山は１マークで全速ターンがはまらず５着に敗れたものの、西山の機力向上と道中での粘りは予想通りで、展開として読めていた部分もあり、悲観する内容ではなかったと分析した。４日目１２レースではインの馬場貴也を軸に据える。 馬場は出足不足を自覚しているが、前半３枠、後半１枠という得点加算の大きなチャンスが巡ってきており、得点率21位からの勝負駆けとなる。 ドリームメンバーとして準優進出は必須の状況で、ここは気迫を見せて最内から一気に決める構えだ。

具体的な舟券は、１―６流しを５００円、１流し６を１０００円、合計６０００円で勝負する計画だ。 本紙予想の早野記者からは「オーラスの三池やから。 大丈夫や」と励ましの言葉をもらい、自信を深めている。 自身の傾向として、常に尻上がりに調子を上げていくことを自認しており、「早いもので予選も最終日。

自分の見せ場はここからだ」と意気込んでいる。 ◆舟券ソムリエとは、指名された記者が３万円の資金で節間プラス収支を目指す企画。１レースあたりの購入金額は自由で、払い戻しを翌日の購入金額に上乗せすることも可能。 節間プラスを達成すると☆が一つ加わり、５つ集まるとファイブスター舟券ソムリエの称号を得られる。 今節は三池和輝記者が担当しており、２回連続の☆獲得を目標にしている

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

ボートレース 予選 舟券ソムリエ 三池和輝 馬場貴也 丸野一樹 佐藤翼 新田雄史

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 23:18:29