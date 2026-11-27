ドイツのバイエルン・ミュンヘンは金曜日の夜、所属するジャマル・ムシアラについて重要な声明を発表した。

ムシアラは先週月曜日、同じ箇所に痛みを感じていた。 才能あふれるこのプレーメーカーは、チームメイトとともにピッチ上でのトレーニングを続けてフィジカルと技術面のコンディションを取り戻すどころか、再びリハビリプログラムに戻らなければならない。

これにより、試合に出場できる状態になるのは来年初めとなる見込みだ。 ムシアラは先週金曜日、ブンデスリーガで1-1の引き分けに終わったケルン戦で復帰を果たした。 試合勘とプレーのリズムを取り戻すため、短時間の出場を重ねながら段階的に実戦へ戻していく予定だった。 しかし、またしても自らの体が復帰プランの障害となった。

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今回の後退は、クラブ内部で多くの疑問を呼ぶとみられる。 なぜ同選手の筋肉はいまだに試合での身体的負荷に耐えられないのか。 次に復帰する際、新たな負傷をどう防ぐのか。 あるいは、同選手に課されていた大きなプレッシャーが過剰だったのか。