プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏が、肺炎のため76歳で死去した元世界ライト級王者ガッツ石松さんを追悼しました。

プロ ボクシング 元世界3階級制覇王者の 亀田興毅 氏が12日、自身のSNSを通じて、2日に肺炎のため76歳で死去したプロ ボクシング の元WBC世界ライト級王者でタレントの ガッツ石松 さんを追悼した。

亀田氏は「ガッツ石松さん。 ボクシング界の偉大な先輩として、多くのことを学ばせていただきました。 心より感謝申し上げます。 安らかにお眠りください。

心よりご冥福をお祈りいたします」とコメントし、ガッツさんとの集合写真を公開した。 ガッツ石松さんは1949年6月5日、栃木県粟野町（現鹿沼市）に生まれ、本名は鈴木有二。66年12月にヨネクラジムからプロデビューし、74年4月に3度目の世界挑戦でゴンザレス（メキシコ）にKO勝ちしてWBC世界ライト級王座を獲得、5度の防衛に成功した。 通算戦績は51戦31勝（17KO）14敗6分け。78年の引退後はタレントや俳優として活躍し、その独特なキャラクターで多くの人々に愛された。

所属事務所の発表によれば、ガッツ石松さんは令和8年6月2日、都内病院で肺炎のため永眠した。 事務所は「ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げます」と述べ、最後に「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を思い出していただければ幸いです。 OK牧場！ 」と締めくくった。

この訃報を受け、ボクシング界から多くの追悼の声が寄せられている。 元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏は特にガッツ石松さんを敬愛しており、その偉大な功績を称えた。 亀田氏はガッツ石松さんの闘志あふれるファイトスタイルや、リング外での明るい人柄から多くの影響を受けたと語っている。 ガッツ石松さんは1970年代を代表するボクサーの一人であり、日本ボクシング史にその名を刻んだ。

彼の死は多くのファンに衝撃を与えている。 また、亀田興毅氏は自身のSNSで追悼の言葉を綴るだけでなく、過去の対戦映像や思い出の写真を共有し、ガッツ石松さんの功績を後世に伝えようとしている。 ガッツ石松さんの葬儀は近親者のみで執り行われる予定だが、後日お別れの会が開かれる可能性もある。 亀田興毅氏は、ガッツ石松さんのような偉大な先輩がいたからこそ、自分も世界王者を目指せたと感謝の意を表した。

このように、日本のボクシング界を牽引した二人のスターの絆は、今もなお多くの人々の心に残っている。 ガッツ石松さんの訃報は、単に一つの時代の終わりを告げるものではなく、その精神はこれからも受け継がれていくであろう。 亀田興毅氏の追悼メッセージは、多くのボクシングファンの共感を呼び、SNS上では「ガッツ石松さん、ありがとう」というハッシュタグがトレンド入りするなど、衰えない人気を示している。 彼の遺した「OK牧場！ 」という名言も、これからも語り継がれることだろう





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亀田興毅 ガッツ石松 追悼 ボクシング 世界王者

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