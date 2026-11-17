プロボクシング亀田京之介が来年1月、大阪で元世界王者ジャシメロを破ったセム・ジャペット・エナノと対戦。多くの挑戦を拒否され、確固たる自信を持つ再起の歩み始まる。

プロモーション会社「 3150 FIGHT 」は1月16日、大阪・梅田ステラホールで新興行「GATES presents 3150 FIGHT 12」を開催すると発表した。このイベントのメインイベントには、フェザー級の 亀田京之介 （28）=MR=の再起戦第1弾が据えられる。

対戦相手として指名されたのは、フィリピン出身で27歳のセム・ジャペット・エナノである。エナノの階級はフェザー級を主戦場とし、WBOアジアパシフィックランキング9位の位置にある。契約重量は58キロの8回戦で行われ、両者の戦績は京之介が16勝（9KO）6敗2分け、エナノが9勝（4KO）2敗となっている。

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京之介のWBC26位 OPBF12位 再評価への第一歩

亀田京之介のフェザー級における現在のランキング状況は、WBCが26位、東洋太平洋（OPBF）が12位、日本ランキングが8位となっている。今回の対戦カードは、これらのランクをより高位へ引き上げるための重要な起点となる試合である。

3150 FIGHTの亀田興毅ファウンダーは記者会見で、日本のみならずアジア地域から合計24名の選手に対し試合を打診したと明かした。しかし、興毅ファウンダーは「ことごとく断られた」と語り、マッチメイキングの難しさを痛感した様子だ。興毅ファウンダーはエナノについて、「フィリピンの選手なので、そんなに弱い選手ではない」と評し、京之介がどれだけの試合能力を持つか、そして力の差を見せつけて勝ち切れるかどうかに注目していると語った。

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断り続いた選手たち 興毅氏による「リスト」公開示唆

興毅ファウンダーは、京之介の再起ロード第1戦への期待感を表明しつつ、断られた選手たちへの強い不満を露わにした。興毅ファウンダーは、京之介に根性があると感じ、日本やアジアのタイトル奪取を目指す次のステップへと進ませたい考えを示した。しかし、その道筋はスムーズではなかった。

京之介自身は、昨年と今年で合計4試合を行い、2025年にはルイス・ネリやアラン・ピカソといった世界的強豪に敗北を喫した経緯がある。しかし、10月には元3階級制覇のジョンリル・カシメロに判定勝ちを果たし、世界に名前を売り、勢いを取り戻していた。今年9月には、3階級制覇の中谷潤人（M・T）と接戦を演じたセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に1-2の判定負けを喫し、通算1勝3敗となっている。

京之介は記者会見で、当初ネリとの試合を予定していたが、ビザの問題で実現しなかったと説明した。さらに、岡本恭佑（日本フェザー級王者）との試合調整が進んでいた際、岡本が日本ランキング15位の選手との対戦に変更しようとしたことに対し、激しい怒りをぶつけた。京之介は「ヘタレにはもう興味ない」と断じ、岡本の対応を「逃げるんやったら最初からケンカ売ってくんな」と非難した。

京之介は、断ってきた選手たちの中に「結婚式が…」や「仕事が…」といった理由が含まれていることに違和感を覚えている。京之介は「お前、どこ目指してんねんって話ですよ」と強調し、興毅ファウンダーと共に「ガーシー」のようなリストを作成して公開する可能性を示唆した。京之介は「俺も『ガーシー』みたいになりますわ！ リスト作って、全部出しますわ」と語り、なぜ断られたかの理由をすべて明らかにするつもりだと語った。

地域タイトル獲得目指す 興毅氏と約束した目標設定

京之介の目標は明確だ。来年は再起戦第1戦から日本、アジアなどの地域タイトルを獲得し、足元を固めることを最優先とする。京之介は「結果残せてないと意味ない」と語り、ネリからセバスチャンまでを含めた1勝3敗の成績を清算するための第一歩として、日本、アジア、東洋太平洋のタイトル獲得を狙う。

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興毅ファウンダーとも話し合い、3つのタイトルのうちどれか一つを取りに行くという戦略を決定した。京之介は「1月に勝って、その次にはもう地域タイトル（挑戦）に行きたい」と意気込みを語った。これは単なる復戦ではなく、階級での地位を確固たるものにするための計画的なステップである。

戦略的ジャブ戦術 ファンへのメッセージ

京之介は、今回の対戦相手に対し、これまでのような乱打戦ではなく、戦略的な戦術を取ることを明かした。京之介は「逆に今回はレベル違うとこ見せるんで」と語り、実際に戦えばレベルの違いを実感させる自信があると述べた。京之介は、「倒しにいかないですよ。1ラウンドから8ラウンドまできっちりジャブ出すと思いますよ」と、試合展開を予測した。

このコメントは、京之介が単に相手をKOしたいのではなく、試合全体をコントロールし、技術的な優位性を示すことで勝利を収める考えを持っていることを示している。ファンに対しては「楽しみにしといてください」と呼びかけ、その戦略的な姿勢を期待感に変換しようとしている。

京之介の再起戦第1弾は、彼のキャリアにおいて転換点となる試合である。過去の敗北をバネにし、世界王者を破った実績を基に、地域タイトルへの挑戦を経て世界復帰を目指す道のりが、この1月16日の試合から動き出す。興毅ファウンダーの支援の下、京之介がどのような試合を展開し、次のステージへと踏み出すかが注目される。