ソロ活動が活躍する亀梨和也が丸の内KITTEで行われたクリスマスイベント『WHITE KITTE』の点灯式に出席。東京ドームでの初舞台や、今年最も笑顔になった瞬間について振り返った。

ソロアーティストの 亀梨和也 が12月18日、東京・ 丸の内 の商業施設KITTEで開催された クリスマスイベント 『 WHITE KITTE 』の点灯式に登場した。このイベントは11月19日から12月25日まで行われる予定で、今回のテーマは「笑顔おどる、クリスマス」と設定されている。

亀梨は1階アトリウムに展示された、光のヴェールに包まれた全高約15メートルの「ホワイトクリスマスツリー」の点灯セレモニーに参加した。ツリーには約4万球のLEDが取り付けられており、夜間には特別なライティングショーが披露される。

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懐かしいサンタからの贈り物と野球への想い

亀梨はクリスマスの思い出について、小学1年生の頃にサンタクロースから野球のグローブをもらったエピソードを明かした。当時、サンタから届くのは通常お菓子入りの靴だったが、その年は異例の贈り物だったという。

「野球を始めた初年度ですかね」と振り返り、いつもとは違うサプライズに大きな喜びを感じたことを語った。グローブという実用的で夢のあるプレゼントは、その後のスポーツ人生に大きな影響を与えた瞬間の一つである。

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今年最も笑顔になった瞬間とツアーでの感動

今年最も笑顔になった瞬間について、亀梨は個人として初めて開催したソロの全国ツアーと、ファンに会うために訪れたアジアツアーを挙げた。多くのファンと温かい関係の中で時間を過ごせたことが、自分自身にとって最も笑顔でいられた瞬間だったと振り返った。

過去に経験したステージの中で「特別に輝いていた瞬間」を問われると、ライブやコンサートを挙げ、ファンたちの表情や空気感からその輝きを感じると語った。自分たちを輝かせてくれているのは、見に来てくださった観客たちだと感謝を表明した。

KAT-TUN東京ドーム初舞台の鮮烈な記憶

中でも印象に残っているのは、KAT-TUNのデビュー決定後に初めて立った東京ドームでのコンサートである。それまでは先輩のバックダンサーとして同会場のステージに立っていたが、自分たちのために集まった観客を前にした光景は忘れられないという。

「ペンライトを手に持って、僕らが登場したときの歓声がすごかったんです」と当時を回顧した。イヤーモニターを装着していても、観客の歓声で音楽が聞こえないほどだったという。

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「あれは多分、もう一生経験できないんじゃないかなと思います」と、その感動の大きさを強調した。結成からデビューまで約5年の時間があったことも触れ、長い間お待たせしてしまったことへの感謝を述べた。

多様な感情が交差するデビューの舞台裏

亀梨は、デビュー当日の東京ドームで経験した多様な感情と景色が、今も心に残っていると明かした。多くの方々に支えられながら、自分のデビューに向けた思いを一緒に共有してくれたファンの存在が、現在の自分を作っていることを認識している。

今回の『WHITE KITTE』イベントを通じて、ファンとの絆を再確認したようだ。笑顔や温かい関係性を大切にしながら、今後のソロ活動や将来のステージでも、多くの観客に感動と輝きを提供していく意向を示した。