公開されたビジュアルでは、亀梨が深みのあるワインレッド、赤西がチャコールグレーのスーツをまとい、グレーの背景を前に並んでいる。 亀梨は片脚をクロスさせ、赤西は両手をポケットに入れた立ち姿を披露。2人の間にあえて余白を残しながら、それぞれがまっすぐカメラを見つめている。色や着こなしは異なりながらも、ゆったりとしたシルエットや力の抜けたポーズが呼応する1枚。“仁亀”の

公開されたビジュアルでは、亀梨が深みのあるワインレッド、赤西がチャコールグレーのスーツをまとい、グレーの背景を前に並んでいる。 亀梨は片脚をクロスさせ、赤西は両手をポケットに入れた立ち姿を披露。2人の間にあえて余白を残しながら、それぞれがまっすぐカメラを見つめている。

色や着こなしは異なりながらも、ゆったりとしたシルエットや力の抜けたポーズが呼応する1枚。

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“仁亀”の愛称で親しまれる2人らしい空気を感じさせる姿に、ファンからは「決して向かい合ってないところが仁亀なんだよなぁ」「2人が並ぶと瞬時に16年前のKとAの空気感をまとう」「風貌は変われど、お互い自然とカッコ付けて仁亀してる」といった声が寄せられた。 さらに、「大人の余裕と、あの時のせめぎ合うギラギラ感を併せ持つ」「仁亀でしか摂れない栄養がある」「令和の仁亀はハイブリッドな最強シンメ」など、年齢を重ねた現在の2人と、当時から変わらない雰囲気を重ね合わせる反響も相次いでいる。

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赤西と亀梨は“仁亀”コンビとしてジュニア時代から高い人気を誇り、2005年1月期に日本テレビ系『ごくせん』第2シーズンにそろって出演。06年3月、シングル「Real Face」でデビューするも、10年7月に赤西が脱退して以降、目立った交流はなかった。 KAT-TUNのラストライブ後には撮影された2ショットをそれぞれSNSで公開。 亀梨が赤西の肩にもたれかかる親密な姿が大きな話題となった。

今回の撮り下ろしビジュアルでは一転、互いの個性を際立たせながら並ぶクールな姿を披露し、再会を経て新たなプロジェクトへ踏み出した2人の現在を印象づけている。