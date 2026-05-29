亀井聖矢、ドレスデン・フィル来日公演でベートーベン「皇帝」演奏 作曲活動で新たな境地

ピアニストの亀井聖矢が６月にドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の来日公演に出演し、ベートーベンのピアノ協奏曲第５番「皇帝」を演奏する。カールスルーエ音楽大での学びを通じて自然や温かさに触れ、ベートーベンの音楽を肌で感じるようになったと語る。エリザベート王妃国際音楽コンクール入賞後はコンクールに縛られず自由な道を模索し、作曲にも挑戦。最新作「３つのエチュード」は感情の共有を意識した作品で、作曲を通じて楽譜の見方が変わり、作曲家の思考を新鲜に捉えられるようになったという。時代が変わっても変わらない人間の気持ちを信じ、過去の偉大な作品と現代ならではの.shared experienceを大切に活動していきたいと語っている。

ピアニストの 亀井聖矢 は、６月にドイツの ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団 の来日公演に出演し、ドナルド・ラニクルズの指揮の下で ベートーベン のピアノ協奏曲第５番『皇帝』を演奏する。

この作品は堂々とした冒頭のモチーフが印象的な名曲中の名曲であり、彼は『幸せで前向きな気持ちになれる作品なのでたくさんの人に聴いてほしい』と語っている。２０２３年からドイツのカールスルーエ音楽大で学ぶ亀井は、現地で時間がゆったりと流れ、森を散歩して豊かな自然や人々の温かさに触れる中で『ベートーベンの音楽を肌で感じられるようになった』と感じるようになった。 昨年５月にはエリザベート王妃国際音楽コンクールで５位に入賞したが、その後は『コンクールに縛られず自由に自分の道を模索したい。 作曲も勉強したい』と考えている。

今年４月の日本でのリサイタルでは、昨年秋ごろから作曲を進めた『３つのエチュード』をprogramに取り入れ、それぞれ『眩光』『未知』『倦怠』というタイトルを付けた。 これらの作品は革新を求めるより『感情を共有する』ことを意識しており、自らの内面を探るような多彩な曲調で聴衆を引き込んだ。 作曲に挑戦することで、『何度も弾いた曲でも楽譜の見方が変わり、作曲家の考えや感覚を新鮮に捉えられるようになった』と語る。

時代が変化しても『自由や希望を求め、感情を共有したいという人間の気持ちは変わらない』と信じ、『過去の偉大な作品を通して伝えられることと、今を生きる自分たちだからこそ共有できること。 どちらも大切にしながら活動していきたい』と力説している





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