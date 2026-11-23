明治時代に確立され田村家で一子相伝されてきた九谷焼の毛筆細字。その技法を継承し、絵付けや器作りまで手がける若手作家星都さんの活動と伝統の意義について詳述する。

流れるような筆致で生み出される微細な文字は、見る者の呼吸を止めてしまいます。 九谷焼 の伝統技法である 毛筆細字 を受け継ぎ、新たな境地の開拓を目指す注目の若手作家が存在します。その技法は、直径わずか一ミリ程度の細かな文字を描くことで知られており、その完成度の高さは誰もがため息を出さずにはいられないほどの芸術的価値を持っています。

一ミリの微細文字と和歌の伝統的世界

毛筆細字で描かれる主題の中心は、万葉仮名を用いた万葉集や古今集、新古今集などの和歌です。これらの古典文学から選りすぐられた美しい詩句が、陶器の曲面を舞台として鮮やかに表現されています。しかし、その対象は日本の古典に限りません。英国の童謡「マザーグースの歌」を英語で横書きにした作品など、国際的な視点を取り入れたユニークな展開も見られます。このように、伝統的な書道芸術と現代の感性、さらには異文化が交錯する領域で、この技法は新たな表現の可能性を広げ続けています。

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明治起源の黒絵の具と逆向きの書道

この技法の歴史は明治時代にまでさかのぼります。田村家の曽祖父である金星さんが、師匠から受け継いだ技をさらに磨き上げ、現在に至るまでの基盤を築きました。金星さんは、用いる黒絵の具がマンガン系であるため滑りが悪いという物理的な制約を、独自の方法論で克服しました。一般的な書道では上から下へ、右から左へと筆を動かしますが、金星さんはその逆の方向へ筆を動かす書き方を実践しました。この逆向きの筆致は、一見不自然に思えるかもしれませんが、書き上がった作品には流麗で美しい書体として結実します。立体物である陶器に乗せた際、最も美しさを引き出すことができるこの書体は、金星さんの長年の試行錯誤の賜物です。

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三代敬星による分業体制の打破と世界拡大

金星さんの技を継承したのは、星都さんの父で三代目の田村敬星さんです。九谷焼は古来より分業制が特徴的で、器を作成する人、絵付けを行う人、文字を書き込む人、そして窯元で焼く人がそれぞれ別々の役割を担当してきました。しかし、敬星さんはこの伝統的な枠組みを越え、絵付けを行うと同時に文字の書き込みも手掛けました。絵と文字のバランスを自ら制御することで、毛筆細字の世界観を一層深くし、その表現の幅を広げることに成功しました。分業の壁を取り払い、作者一人の視点で作品を完成させることは、九谷焼の歴史において大きな転換点となりました。

若手作家星都の総合力による新たな挑戦

現在、この文脈を引き継ぎさらに一歩踏み込んでいるのが、星都さんです。敬星さんが絵付けと文字書き込みを統合したのと同じく、星都さんはその先を行き、毛筆細字の文字書き込み、絵付け、そして器の作成に至るまでの全ての工程を自身で手がけるよう挑戦しています。器作りから始めて、絵付け、そして最終的な細字の描写までを一貫して行うことで、彼独自の美学と技術が完全に一体化した作品が生み出されています。このように、伝統的な技法を単に継承するだけでなく、現代の陶芸家として独自の立場を確立し、田村家の技を新たな次元へと進化させています。