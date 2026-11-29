卓球Tリーグ九州カリーナが12月18日から福岡武道館で女子6チームによる「ガールズ祭り」を開催。ソフトバンク式の応援や地元企業との連携で福岡世界選手権への布石とする。

卓球Tリーグに所属する女子6チームが、2024年12月18日から3日間にわたって福岡に集結し、一大イベントが開催される。この行事は「 ガールズ祭り 」と名付けられ、主催は 九州カリーナ および福岡出身の選手を擁する 日本生命 が担当する。会場には2024年時点で確保済みの 福岡武道館 が用いられる予定だ。

九州カリーナの独自応援スタイル導入

九州カリーナは、2021年4月にリーグ4季目から「九州アスティーダ」として参入し、2025年5月に現在の名称へと変更した。チーム名の「カリーナ」にはイタリア語で「かわいい」やラテン語で「最も輝く星座」などの意味が込められ、九州という地域から日本を牽引する存在になるという願いが込められている。監督は寺田愛氏、主将は平野美宇が務めている。

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同チームは参入初年度の2021-22年に3位の最高成績を収めている。この度、2年前に発起人となった川面創社長は、プロ野球ソフトバンクのホーム戦をみずほペイペイドームで観戦した際、「面白い」と感じた要素を取り入れた。卓球のリーグ戦では異例となるペンライトでの応援やキッズダンサーのパフォーマンスを導入し、観客との一体感を創出する計画だ。

地元企業との連携で地域活性化図る

川面創社長は、九州カリーナが築いてきた独自の応援スタイルに加え、クリスマスの催しも検討していると明かした。ペンライトは各日2000本を配布し、試合を再び観に来たいと思わせる工夫を凝らす。さらに、大賀薬局や西鉄グループなど地元で誰もが知る企業とのコラボレーションが決定しており、オフィスビルに入居する企業同士が卓球で交流する催しにも協力してきた実績がある。

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川面創社長は、九州の方々に試合を見に来てもらう機会を作ることで、九州からTリーグの認知度を高め、卓球を盛り上げたいという思いを込めた。地域の人たちと一緒にイベントをつくることに意味があるとし、卓球を通じて地域を盛り上げたいとの考えを示している。

2028年世界選手権に向けた布石となる

今回のイベントは、2028年2月に福岡で開催される世界選手権団体戦を見据えた布石となる。川面創社長は、世界卓球が福岡であることを早めに知ってもらいたいと考えている。また、九州カリーナに所属する15歳的石田心美選手や18歳の大野紗蘭選手のような若い地元出身選手が育つことも期待している。

川面創社長は、今回の「ガールズ祭り」が九州に卓球人気を定着させる物語の序章となると語った。九州カリーナと日本生命によるこの取り組みは、2028年の大舞台に向けて卓球人気上昇の基盤を築く重要な一歩となる。宮下京香記者による報道によると、このイベントは2024年12月18日から3日間にわたり行われる予定だ。