九国大付属・土谷、ロングスローと守備で躍動 キャプテンとしての責任感が成長を促进

九国大付属高校のボランチ、土谷選手はロングスローによるチャンスメイクと守備でチームを牽引。4大会ぶりの全国大会出場に貢献した。高校入学後のフィジカル面の向上とキャプテンとしての責任感がプレーの安定化につながり、周囲からの信頼も厚い。プロ志望はなく、九国で培った人間性を生かせる職業を目指すという。

九国大付属 高校のサッカー部において、 ボランチ として中心的な役割を果たす土谷選手は、対人戦に強くアジリティにも優れる。 そのため、ボールの落下点や相手にボールが入った瞬間に素早く体を当て、マイボールにすることができる。

九国大付属が標榜する縦に速いサッカーでは、こぼれ球が生まれる場面が多く、土谷の動きは自然と目に入る。4大会ぶりの全国大会出場をかけた東海大福岡高校との試合でも、そのプレーは目立っていた。 試合の立ち上がりに特に活用されたのは、土谷のロングスローである。 土谷は中学生の頃からロングスローが投げられると気付いており、今年のチームにはロングスロワーが3人いることから、状況に応じて投げる選手を選んでいる。 土谷は相手エリアでのチャンスメイク担当で、調子が良い時はニアポストを超えるようなボールを投げ込むことができる。

前半13分、左サイドでスローインの機会を得ると土谷は素早く準備し、ターゲット役のFW今西竜之介（3年）が頭で逸らし、2人目で決めるイメージでゴール前にボールを入れた。 今西が高い打点で合わせたシュートが決まり、先制点となった。 流れに乗ったチームは後半2分にMF小林倖大（3年）が2点目をマークし、試合を優位に進めた。 土谷が中盤でボールを奪った勢いのまま前に出ていくプレーも効果的だった。

前がかりでプレーしていたためカウンターが怖かったが、後半13分には自陣から素早く抜け出そうとした東海大福岡のMF能武麟太朗（3年）の動きをいち早く察知し、力強く体を止める秀逸なプレーを見せた。 土谷は高校入学後に食事に意識し、筋トレにも取り組んだ結果、中学時代より体重が10kg以上増加し、当たり負けしない強さを身に付けた。 成長はフィジカル面だけではなく、精神面にも及んだ。 江藤監督は「昨年までプレーが安定していなかったが、今年はキャプテンの責任を背負うことで安定し、最後までしっかり戦ってくれた。

キャプテンとして人として本当にしっかりしている選手で、選手からの信頼が厚く、スタッフからの信頼も一番厚い」と評する。 土谷自身も「2年生になってから3年生の試合に多く絡むようになった。3年生になって自分が中心選手となり、自分がしっかり引っ張らなければいけない気持ちになった。 ただし、言葉で表すのはあまり上手ではないので、自分はプレーで引っ張っていこうと意識している」と語る。 土谷は怪我が少なく、メンタル面もプロ向きだと言われている。

大学でもサッカーを続ける予定であるが、本人は現時点でプロサッカーを目指すつもりはないという。

「九国で培われた人間性を生かせる職業に就きたい」と語る姿勢も、彼の魅力の一つである。 「運を拾うため、ゴミは見たら拾うようにしている」というコツコツとした積み重ねが、この日の活躍や4年ぶりの全国大会出場につながったのかもしれない





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