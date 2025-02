久屋大通パークで「ウィンターワンダーランド」開催！ 巨大ぴよりんインスタレーションや限定セットが登場

JR東海フードサービスが、名古屋の久屋大通公園で、「久屋大通パーク ウィンターワンダーランド」を開催します。 イベント期間中、巨大ぴよりんインスタレーションが登場。ミズベヒロバに設置されるドーム型のインスタレーションは、内部に入ることができます。 夜間にはライトアップされ、水盤を幻想的に演出します。さらに、キーワードラリーや限定セット販売など、さまざまなイベントが開催されます。

ぴよりん のオリジナル スイーツ で知られるジェイアール東海フードサービスが、名古屋の 久屋大通公園 で イベント 「久屋大通パーク

ウィンターワンダーランド」を2月8日から3月14日にわたり開催する。イベントの目玉である「巨大ぴよりんインスタレーション」は、久屋大通公園のシンボルであるミズベヒロバに設置される。ドーム型のインスタレーションは内部に入ることができる予定で、魅惑的なフォトスポットとなるだろう。夜間にはライトアップされ、水盤を幻想的に演出する。また、各ゾーンを巡ってキーワードを集めると、パーク内で利用可能なクーポンを獲得できるキーワードラリーも行われる。さらに、3月8日と9日の二日間限定で「ぴよりんおでかけセット」が販売される。このセットは定番ぴよりんが2ぴよ入ったもので、日々の販売数は限定120セットだ。イベント期間中、久屋大通公園内の店舗で2,000円以上の買い物で「ぴよりん」オリジナルデザインステッカーのプレゼントも用意されており、数量限定となっている。これらの見どころ満載のイベントは、ぴよりんスイーツの魅力を最大限に引き出し、訪れる人々に特別な思い出を提供するだろう。ぴよりんのファンをはじめ、名古屋地域を訪れるすべての人々に向けて、このユニークなイベントは必見のものである。ドーム型のインスタレーションの内部に入れる日は、下記関連サイトのHPを参照のこと





スイーツ ぴよりん 久屋大通公園 限定セット インスタレーション

