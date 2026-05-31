久保選手が瀬古選手を賛辞

久保選手は瀬古選手の長所を指摘し、菅原選手のアシストについても称賛した。

久保にとって瀬古、菅原の両選手は「 00ジャパン 」と呼ばれた世代で U-15日本代表 の頃から共に戦ってきた間柄。 年齢は瀬古と菅原が2000年生まれ、久保が2001年生まれで一つ年下だが、久保は飛び級での活動が続いていたため同世代として過ごしてきた時間が長く、今でも普段から連絡を取り合っている仲だ。

この一戦で最大級のインパクトを残した瀬古について久保は「今日の瀬古選手は素晴らしかった。 普段あまり瀬古選手のル・アーブルの試合を見ている人は少ないけど、彼の今季の出来だったらあれくらいのプレーは当たり前の出来だと思っている。 ただ今日の試合を見て『瀬古やってくれるんじゃないか』と思ったサポーターの方も増えたと思う」と賛辞を送った。 さらに瀬古の長所を「狩り取れて、サイズもあって、足も伸びる。

あれだけ狩り取れて、なおかつ前にパスもつけられる」と指摘。

「すごく伸び伸びやっていた。 本人もあんなに(前が)空いてるんだからもっとつけたほうがいいよって話もしていたくらいなので、いいオプション以上の存在なんじゃないかなと思います」と太鼓判を押した。 また菅原のアシストについては左足フェイントから右足で上げたクロスを「左で上げるかなと思ったけど、あそこでキャンセルして右。 素晴らしいボールだった」と称賛。

その他の場面でも「何回も積極的に前に上がっていって、彼が入ったことで活性化された部分もあったと思う。 瀬古選手の時も言ったけど一つのオプション以上の存在になれていると思うので、本番でも彼のプレーに期待したいと思います」と話した。





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