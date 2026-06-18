久保欠場も結束固める日本代表、チュニジア戦へ最終調整

日本代表は左膝負傷の久保建英を欠く中、チュニジア戦に向けて前向きな姿勢を維持。中村敬斗や他の選手たちが意気込みを語り、チーム一丸で勝利を目指す。

ワールドカップ 日本代表 は、グループリーグ第二戦となる チュニジア戦 を前に、米国テネシー州ナッシュビルで最終調整を行った。 前日には、左膝を負傷した 久保建英 が練習を欠席し、チームと合流せずに現地でリハビリを続けることが発表された。

久保は初戦のオランダ戦で相手選手と接触し負傷。 日本協会の広報担当者は、久保がチュニジア戦に帯同しないと明らかにした。 オランダ戦で先制ゴールを挙げた中村敬斗は、久保の不在について「彼のアイデアや創造性はチームにとって大きいが、今いるメンバーでベストを尽くすしかない。 久保からは『頼んだぞ』と激励の言葉をもらい、思いを背負って戦う。

彼は離脱しているわけではなく、次の試合には戻ってくると思うので、全く心配していない」と前向きに語った。 また、チュニジアが初戦でスウェーデンに大敗した後、元サウジアラビア監督のルナール氏を新監督に迎えたことについては、「アジア予選のサウジ戦ではガチガチに引かれてやりにくかったが、チュニジアは引き分けを狙うよりも勝ち点3を取りに来るはず。 その方がチャンスが作りやすい」と分析した。 日本代表は、オランダとの初戦を2-2の引き分けで終え、勝ち点1を獲得。

チュニジア戦に勝利すれば、決勝トーナメント進出に大きく前進する。 一方、チュニジアは初戦敗北の後、ルナール監督のもとで立て直しを図り、必勝の構えだ。 日本は、久保の不在を感じさせない攻撃の連携が鍵となる。 中村や三笘薫、伊東純也ら攻撃陣の活躍が期待される。

また、守備陣もオランダ戦で見せた粘り強い守りを継続し、クリーンシートを目指す。 チュニジア戦は、20日（日本時間21日）にメキシコ・モンテレイで行われる。 日本は現在グループFで勝ち点1、チュニジアは0。 オランダはスウェーデンと対戦し、結果次第で順位が変動する。

日本にとっては、ここで勝ち点3を獲得し、最終戦のスウェーデン戦に臨みたいところだ。 選手たちは結束を強め、チーム一丸となって難敵に挑む。 久保は、チームメイトと一緒に昼食を取り、激励の言葉を送ったという。 彼の回復具合は順調で、次のスウェーデン戦には間に合う見込み。

日本代表は、久保の分まで戦う覚悟でチュニジア戦に臨む。 日本のサポーターも期待を寄せる中、歴史的な勝利を目指して戦いが始まる





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