レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（25）の現状について、「マタラッツォ監督は依然として彼を完全には信頼していない」と現地紙が27日に分析した。久保は… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

久保は今月行われた代表戦でブラジルとパラグアイ相手に素晴らしい活躍を見せた後、またもや厳しい日々を過ごしている。 スペイン代表FWバレネチェアが全治5～6カ月の戦線離脱を余儀なくされたこともあり、スペイン各紙は軒並み、22日の スペインリーグ 第13節ラシン・サンタンデール戦、26日の欧州リーグ・1次リーグ第5節クリスタルパレス戦で久保のスタメン入りを予想したが、前者は後半23分からの途中出場、後者は90分間ベンチを温める結果となった。

スペイン紙ムンド・デポルティボはこの状況を受け、「久保はドノスティア（サン・セバステャン）に戻った後、5日間で2戦連続のベンチスタートとなり、わずか22分しか出場できないなどと予想していなかったはずだ。 かつての輝かしいレベルを取り戻すために一歩前進し、存在感と重要性を高めていこうとしていた矢先、ベンチの奥に追いやられた。 マタラッツォ監督は依然として彼を完全には信頼しておらず、現時点では特定の状況でしか起用していない」と分析した。

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マタラッツォ監督はクリスタルパレス戦の前日会見で、「タケはここ数週間、本当に素晴らしい姿勢を見せてくれていると言わざるを得ない。 よく練習し、プラン通りに取り組んでおり、チームにも我々の目標にも完全に合致している。 非常に完成度の高い選手だ。 彼の強みをもっと見てみたい。