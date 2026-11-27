レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、26日のクリスタル・パレス戦で結果を残したFWジョブ・オチエングを称賛した。同日、スペイン紙『アス···

をベンチに置き、ゴンサロ・ゲデスとオチエングをスタメンで起用した。 すると、この采配が的中。 右サイドのポケットを取ったオチエングの折り返しから先制点が生まれたのだ。 なおその後、ジョン・マルティンの退場が響いたチームは、1－2で逆転負けを喫している。

試合後、記者会見に出席したマタラッツォ監督。 内容では上回ったものの、1ポイントすら取れなかったことについて、「我々はとても良いプレーをして、相手より優れていたと思う。 それでも勝てなかった。 サッカーとはそういうもの。

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勝利を目指して戦っている以上、結果には満足できないよ。 けど、今日のパフォーマンスにはポジティブな要素もあった」と手応えを語りつつも、「これがサッカーなんだ。 人生が常に公平ではないように、このスポーツもまた、必ずしも公平ではないということだよ」と悔しい胸の内を述べた。 そして48歳の指揮官は、この試合で結果を残したオチエングを称賛。