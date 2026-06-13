久保建英、ダラスで最終合宿 開幕戦へ向けた意気込みと世界的舞台への期待

日本代表MF久保建英が米国ダラスで最終調整を行い、オランダ戦に向けて準備を整える。公式ソングMVで世界のスターと共演し、W杯本番への意欲を語った。

日本代表の中心選手である 久保建英 が、米国テキサス州ダラスで開催される2026年FIFAワールドカップの開幕戦に向けて、最終調整を行っていることが明らかになった。 ナッシュビル近郊のベースキャンプで行われた練習では、雨が降り出したものの、数分後には快晴に変わり、久保はチームメイトと共にボール回しに励んだ。

彼の足元からは、巧みなテクニックと冷静さが漂い、パスは正確で相手ディフェンスをほとんど揺らがせなかった。 報道陣に公開された映像では、久保の表情が引き締まり、集中した様子が伺える。 練習後、彼は「相手チームの主軸選手ともすでに対戦経験があるので、今回の試合は慣れた感覚で臨める」と語り、ワールドカップ本番への意気込みを示した。 その姿勢は、過去に多くの国際大会で経験を積んできた彼が、ついに自国の旗印を背負うリーダーとして成長したことを象徴している。

さらに、久保は公式ソング「Dai Dai」のミュージックビデオにも出演し、アルゼンチンのリオネル・メッシやフランスのキリアン・エムバペ、ノルウェーのエルリング・ハーランドといった世界的スーパースターと共演した。 この動画は、ワールドカップの開幕前に世界中のファンに向けて放映され、久保が日本サッカー界の新たな顔として世界舞台に立つ姿勢を強く印象付けた。

「口だけでなく、実際のプレーでチームに貢献したい」と語る彼の言葉は、試合が始まるまでの期待感をさらに高めるものとなった。 チームは遠藤航の負傷による離脱に伴い、FW町野雄大を追加招集して編成を整えている。 全員が揃った現在、チームは試合前の最終ミーティングを行い、戦術やポジショニングの最終確認に入っている。 1次リーグ初戦は、日本対オランダの対決となり、開幕は日本時間15日午前5時に設定されている。 オランダはFIFAランキング8位と高い評価を受けており、実力派選手が多数在籍する強豪である。

久保は左サイドでのスタートが期待されており、前回のカタール大会での経験を活かし、攻守に渡ってチームを牽引する役割を担う。 試合は当初、雨天により移動便が遅延するトラブルが発生したものの、晴天に切り替わり、選手たちは無事にダラスのスタジアムに到着した。 現地メディアは、開幕戦を「大規模なお祭り」と表現し、世界中のサッカーファンが注目する中で、日本代表がどのようなプレーで観客を魅了するかを期待している。 久保自身も「試合は大会全体の雰囲気と同じく、祭りのような熱気に包まれている」と語り、初戦への心構えを語った。

日本がこの大会でどのような結果を残すかは、久保をはじめとする若手選手たちの活躍に大きく依存することになるだろう





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