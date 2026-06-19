久保建英、左膝負傷でチュニジア戦欠場 復帰は決勝トーナメント以降か

久保建英が左膝を負傷し、日本代表のチュニジア戦を欠場。決勝トーナメントでの復帰を目指し治療に専念する。

サッカー 日本代表 のMF 久保建英 （25歳、レアル・ソシエダード所属）が、14日（日本時間15日）に行われたオランダとの親善試合（2-2の引き分け）で左膝を負傷し、途中交代した。 その後の診断の結果、久保は第2戦のチュニジア戦を欠場することが18日に決定した。

チーム広報によると、久保はメキシコ遠征に帯同せず、アメリカ・ナッシュビルにあるベースキャンプ地に残留し、治療とリハビリに専念する方針である。 この決断は、チームドクターやコーチ陣との協議を経て下された。 久保はこの日、当初はホテルで静養する予定だったが、午後1時ごろに練習施設に姿を見せた。 全体練習後、午後2時半にモンテレイへ出発するチームメートを見送るために訪れたとみられる。

彼は約4時間半にわたり施設でリハビリを行い、自力で歩行していたものの、車に乗り込む際には痛めた左足を引きずる様子が見られた。 チームを離脱するわけではないが、完治には数週間を要する見込みで、第3戦のスウェーデン戦（25日、米テキサス州ダラス）の出場も絶望的となった。 ここで久保が目標としているのは、決勝トーナメント以降での戦列復帰である。 かつてFC東京で共にプレーしたDF渡辺剛は「彼自身ポジティブですし、しっかり準備してくれると思う。

強くなって帰ってくるんじゃないかな」と期待を寄せる。 仲間たちがつなぐピッチに久保が戻ってきた時、更なる力を発揮することは間違いない。 その瞬間を信じて、彼はリハビリを続けていくことになる。 日本代表にとって久保の不在は痛手だが、チーム一丸となって戦い抜く決意である。

ケガの経過やチームの状況について、今後の発表が注目される。 今回の負傷は、試合中に相手選手と接触した際に左膝をひねったことが原因とみられる。 久保はこれまでも度重なるケガに悩まされてきたが、その度に強い精神力で復活を遂げてきた。 チームメートやスタッフは彼の回復を信じ、サポートを続ける。

日本サッカー協会も、久保の治療状況を慎重に見守る方針である。 ファンからも「無理せず治してほしい」「戻ってくるのを待っている」と温かい声が寄せられている。 今後の日程として、日本代表はチュニジア戦（20日）とスウェーデン戦（25日）を戦う。 久保の穴を埋めるべく、他の選手たちの活躍が期待される。

特に中盤の構成や攻撃の組み立てにおいて、久保の持つ創造性やドリブル突破は大きな武器だったが、監督は代替案を準備している。 チームとしても、この試練を乗り越え、より結束を強めることが求められる。 また、久保自身もリハビリに励みながら、チームの戦況を注視している。 SNSを通じてチームメートを激励する姿も見られ、精神的な支柱としての役割も果たしている。

彼の復帰時期は未定だが、焦らずに完治を目指す方針だ。 今後の情報は随時発表される予定である。 この怪我が彼のキャリアに影響を与えないことを願うばかりである。 久保はまだ25歳。

これからも日本サッカーを背負って立つ存在だ。 しっかりと治して、またピッチで躍動する姿を見せてほしい。 日本代表の戦いは続く





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

久保建英 日本代表 負傷 サッカー 膝のケガ

United States Latest News, United States Headlines