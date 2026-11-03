久保建英がバスクダービーで不甲斐ない評価 短時間出場で見せ場なし

レアル・ソシエダードの地元紙が、バスクダービーで途中出場した久保建英について寸評。1-2で敗れた試合での評価とチームの現状を詳述。

スペイン・プリメーラ・ディビシオン（1部リーグ）第11節で、1日にアウェーで アトレティコ・ビルバオ と対戦した レアル・ソシエダード の日本代表MF 久保建英 （25）について、地元紙が厳しい評価を下した。試合は1対2で敗れ、公式戦7試合ぶりの黒星を喫する結果となった。

地元の報道機関による厳しい評価

レアル・ソシエダードの地元紙は、バスクダービーでの久保のプレーを総括し、「短時間の出場で見せ場がほとんどなかった」と断じた。この評価は、試合展開における彼の役割と影響度が低かったことを示している。チームはシュート数で優勢だったものの、勝利には届かなかった。

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地元メディアはこの試合における選手個人の貢献度を採点する形式で評した。チーム唯一の得点を挙げたスチッチがMVPに選ばれ、最高評価の5点中4点を獲得した。彼のミドルシュートは、2026年のヤシン・トロフィー（バロンドール授賞式で最優秀GKに贈られる賞）を受賞した名手ウナイ・シモンを破るものであった。

試合展開と久保の途中投入経緯

前半14分にイニャキ・ウィリアムズのゴールで先制を許したレアル・ソシエダードだが、前半30分にスチッチが同点に追いつく。しかし、前半終了間際にアランブルが献上したPKをベレンゲルに決められ、再びリードを奪われた。1点を追う展開となった後半30分、前節のレバンテ戦で出番がなく2試合連続でベンチスタートだった久保が投入された。

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久保は右サイドハーフとしてピッチに立ち、存在感を示す場面もあった。後半41分には中央突破を図ってペナルティーエリア手前でFKを獲得したが、その直後の右足でのゴール狙いは相手DFにブロックされた。得点につながるプレーができず、チームの逆転はならなかった。

選手採点とリーグ戦の順位状況

地元紙による他の選手の採点では、サール、カルロス・ソレール、オヤルサバル、オスカルソンが3点を記録。レミーロ、アランブル、ジョン・マルティン、ゴロチャテギ、バレネチェア、ゲデスは2点だった。セルヒオ・ゴメスがチーム最低の1点であった。

久保と同様に採点なしとなったのは、トゥリエンテス、エクトル・フォルト、オチエングの3名だ。マタラッツォ監督の評価は2点で、チームの不振を反映する結果となった。この敗戦により、レアル・ソシエダードの連勝ストリークは5試合ぶりに途切れた。

今シーズンの成績と欧州カップ戦狙い

リーグ戦の成績は11試合6勝1分け4敗で、勝ち点は19だ。現在欧州カップ戦出場圏内である5位につけている。このバスクダービーでの敗北は、上位争いにおいて重要なポイントの損失となった。地元メディアの評価は、今季の久保のポジション争いやコンディションに対する厳しい視線を示唆している。今後の試合で、日本代表MFがどう反撃するか注目される。