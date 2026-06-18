久保建英、左膝負傷でチュニジア戦欠場 第3戦も絶望的

途中交代したMF久保建英が左膝負傷でチュニジア戦を欠場。第3戦も厳しい状況に。

サッカー 日本代表 のMF 久保建英 （24＝レアル・ソシエダード）が、2026年北中米 ワールドカップ 1次リーグ第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが18日、決まった。

久保は14日（日本時間15日）のオランダ戦で左膝を負傷し、途中交代していた。 日本代表のチーム広報が発表したところによると、久保はチームに帯同せず、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルに残留し、治療に専念する。 久保は前日17日の練習を欠席し、宿舎で治療とリハビリに取り組んでいた。 広報担当者は「MRI検査を実施し、左膝に負傷が認められた」と説明したが、全治や診断名などの詳細は明らかにされていない。

チームから離脱するわけではないものの、プレー可能になるまでには数週間を要すると見られ、第3戦のスウェーデン戦（25日＝日本時間26日、米ダラス）の出場も絶望的な状況となった。 オランダ戦で久保は右シャドー（1トップ後方）で先発し、前半から堂安律と連係して左ウィングのFWハクポに対応するなどハードワークを続けた。0-1の後半17分には左サイドに流れ、エリア内で小刻みなタッチでボールをキープし、タイミングよく右足パスを中村敬斗に送り、同点弾をアシスト。

その後、相手との激しい接触で左膝を負傷し、後半30分に途中交代するまで攻守に存在感を示していた。 久保の離脱はチームにとって痛手だが、他の選手がカバーする。 日本代表は現在、1試合を終えて勝ち点1。 チュニジア戦はグループ突破に向けて重要な一戦となる





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久保建英 日本代表 ワールドカップ 負傷 欠場

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