元乃木坂46で俳優の久保史緒里が24日、都内で行われた映画『巨頭ｵ』完成披露上映会に登場。苦手なホラー映画に挑戦した心境を語った。

元乃木坂46で俳優の久保史緒里が24日、都内で行われた映画『巨頭ｵ』完成披露上映会に登場。 苦手なホラー映画に挑戦した心境を語った。 『巨頭ｵ』は、2006年にインターネット掲示板へ投稿された、わずか数行の体験談から広まった都市伝説。

かつて訪れた小さな村へ再び向かった投稿者が、道中でそこにあるはずの村の名前ではなく『巨頭ｵ』と書かれた奇妙な看板を発見。 その先の廃村で、異様に大きな頭を左右に振りながら迫る、人間とも判別できない“何か”に遭遇する。 『巨頭ｵ』とは何なのか、村で何が起きたのか。 真相が明かされないまま終わる不可解な物語が、さまざまな考察を生んできた。

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映画版では、この都市伝説を入り口にしたオリジナルストーリーが展開される。 久保は主人公・春馬の婚約者、田島詩穂を演じる。 久保にとって今作が初のホラー作品となったが、「ホラーが苦手」と告白。

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「怖いものや勢いよく驚くようなものが苦手で、幼い頃はかくれんぼも苦手で。 ホラーってどうやって作っていくんだろうってところだからだった」というが、「監督の作品は心情描写をすごく丁寧に描いてくださる。 それは本読みの段階から監督とお話ししたときにすごく感じて、そんな監督の世界観に入っていけるんだなと逆に楽しみになりました」と出演を決めた思いを語った。 そして今日が初お披露目となり「今日が初めて皆さんに観ていただけます。

撮影していたころを思い返すと、すごく丁寧に監督が話してくださったので、その時間を大事にして紡いできたものがいよいよ届くんだなと楽しみです。 今も当時の空気感が変わらない感じがして安心しました」と笑顔で語っていた。