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久保凛が800mで3連覇、日本代表内定を獲得 愛知・名古屋アジア大会へ

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久保凛が800mで3連覇、日本代表内定を獲得 愛知・名古屋アジア大会へ
陸上女子800メートル久保凛
📆6/13/2026 8:15 AM
📰SportsHochi
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陸上女子800メートル決勝において、日本記録保持者の久保凛が2分1秒54で優勝し、3連覇を達成するとともに、9月の愛知・名古屋アジア大会派遣設定記録を突破して日本代表に内定した。社会人1年目での快挙に本人は涙で感謝を語った。

陸上 女子800メートル の決勝が行われ、日本記録（1分59秒52）を持つ 久保凛 （18）＝ 積水化学 ＝が、2分1秒54の記録で見事 3連覇 を果たした。 この記録は9月に開催される愛知・名古屋 アジア大会 の派遣設定記録（2分1秒67、有効期間は2026年1月1日以降）を突破するもので、これにより日本代表への内定も同時に確定した。

アジア大会は「アジアのオリンピック」と称される4年に一度の国際総合スポーツ大会であり、久保にとっては初めての出場となる。 久保はレースを最初の400メートルを3番手で通過する冷静な展開で進めた。 残り250メートルで2位に順位を上げると、最後の直線で塩見綾乃（岩谷産業）を逆転し、そのままゴールテープを切った。 レース後のインタビューでは、「ここに来るまで不安な気持ちも大きくて、（練習拠点）ツーラップスや（所属の）積水化学の皆さまに支えられました」と目を潤ませ、言葉を詰まらせながら感謝の意を表した。

久保は今年春、東大阪大敬愛高を卒業し、社会人としてのデビュー戦となった5月10日の木南記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）では、自己ベストから約8秒遅れる2分7秒47に終わり、レース後には涙を流す結果となった。 しかし、約3週間後の5月30日に行われたＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ（東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）では2分2秒76で優勝し、調子を急速に戻した。 その後の日本選手権では、社会人1年目にして早くも3連覇を達成。 今回の800メートル決勝での活躍は、这样的な紆余曲折を経た成長の証として注目される。 アジア大会に向けたさらなる飛躍が期待される

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陸上 女子800メートル 久保凛 3連覇 日本代表内定 アジア大会 積水化学

 

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