打撃格闘技KNOCK OUTの久井大夢選手が12月30日の興行に向け公開練習。8月以来3連続KOの快進撃を続ける久井選手が、年末のビッグマッチでさらに一皮むける決意を固めた。

打撃格闘技組織 KNOCK OUT に所属する 久井大夢 選手が、今年最後の主役として注目を集めている。21歳の若手ファイターは、12月30日に東京・代々木第二体育館で開催される「 KNOCK OUT.71 ～ K.O CLIMAX 2026 ～」への出場を控えており、すでにその圧倒的な実力と覚悟を世間に示し始めている。

久井大夢選手は25日、東京都内で公開練習を行い、その高い競技状態を披露した。この練習の目玉は、元プロキックボクサーの父・淳平氏を相手とした1分間のミット打ち練習だ。重く力強いキック連打を見せつけ、来場者や関係者に好調ぶりを印象付けた。父との特訓を通じ、久井選手は戦術的な深みと身体能力の両方を磨き上げている様子だ。

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3連KOと世界王座で示した実績

久井選手がなぜこれほどまでに期待されているのか。その答えは最近の戦績に明確に表れている。8月には地元大阪・羽曳野大会でモー・アブドゥラマン選手を2回KOで撃破。続く9月の横浜大会でも、タイの強豪シッティチャイ・シッソンピーノン選手を再び2回KOという鮮やかな勝利で倒した。

さらに11月8日にはカンボジア遠征に乗り出し、そこでIPCCクンクメール世界67キロ級王座を獲得した。この際も2回TKO勝ちという結果を残しており、現在久井大夢選手は3試合連続KOという輝かしい記録を樹立している。この快進撃こそが、年末のビッグマッチへの期待を膨らませている要因だ。

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父への挑戦と年末KOへの執念

公開練習後の質疑応答では、対戦相手であるカピタン氏への心境が問われた。久井選手は相手との関係性にはあまり拘らないとしつつ、勝負に対する強い姿勢を述べた。「今、連続でKOできてますけど、今回、年末KOできなかったら、この3試合の意味がなくなるぐらいで思ってる」と断言した。

前へ前へ出るタイプの戦いを得意とするカピタン選手だが、久井選手はこれを「自分としてもやりやすい」と歓迎している。自分自身のペースで試合を運び、確実に相手を倒し切る自信を持っている。ここでは単なる勝利ではなく、自身の一皮むけを果たすことを目標に掲げている。

「しっかり倒される覚悟を持って倒しに行く」と語った通り、久井選手は守りから攻める姿勢へと変化しつつある。観客に対して「期待しててほしい」と呼びかける一方で、自身がKOを勝ち取ることの重みを理解している。この試合が彼の次の段階への架け橋となることは間違いない。

来年10試合目標と興行への責任

今回が今年7戦目となる年末の一大事だが、久井選手の視線はすでに来年に向けられている。「10試合目指していきます」と宣言するほど、高い活動意欲と身体管理能力を持っている。年間を通して多く試合を行い、経験を積むことを通じて、より強いファイターへと成長する計画だ。

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最後に久井選手は、興行全体の成功に対する責任感も示した。「今回、自分がKOできるかどうかで、この興行が成功するかどうかっていうところまで考えて、責任と覚悟を持って戦う」と語っている。自分一人の勝利だけでなく、観客を唸らせるパフォーマンスを提供する姿勢がうかがえる。

12月30日の代々木第二体育館での試合は、久井大夢選手のキャリアにおける重要な分岐点となる。3連続KOの勢いをそのままに、父を前にした練習で培った力強さをぶつけ、年末の凱旋を確実にものにする。会場からの応援もあって、日本を代表する有望株のさらなる飛躍が見逃せない。