KNOCK OUT.71で元王者の久井大夢がタイの強敵ペッティンディと対戦。秋元皓貴との一戦を糧に、12月30日に代々木第二体育館で行われる試合で完全勝利を誓う。

打撃格闘技団体 KNOCK OUT は17日、東京都内で会見を開き、12月30日に東京・代々木第二体育館で開催される興行「 KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」のメインイベント対戦カードを発表しました。 KNOCK OUT.71で 久井大夢 （21）が カピタン・ペッティンディー アカデミー（33）と対戦することが確定しました。この興行は、今年最後を飾る一大イベントとして位置づけられています。

久井大夢の最新王座獲得と対戦カード発表

久井大夢は現在、KNOCK OUTの看板選手として活躍しています。9月には元GLORY王者のシッティチャイ・シッソンピーノンを1回KOで撃破し、今月8日にはカンボジアへ乗り込んでIPCCクンクメール67キロ世界王座を獲得したばかりです。KNOCK OUT.71での対戦相手であるカピタン・ペッティンディーアカデミーは、タイ出身のベテラン格闘家として知られています。この対戦カードの発表により、両選手の激突が世界中のファンから注目を集めています。

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秋元皓貴戦の教訓と徹底したKO重視の姿勢

久井大夢は、ONEの王者として知られる秋元皓貴との戦いでも話題となりました。久井大夢は2022年3月にカピタン・ペッティンディーアカデミーを破ってONE王座を奪取しましたが、久井大夢自身は今年4月の「ONE SAMURAI 1」で秋元皓貴と対戦し、判定1－2で惜敗しています。しかし、久井大夢は秋元皓貴との比較について深く気にしていない様子です。久井大夢は秋元皓貴との過去の試合結果よりも、現在の自身のコンディションと次の試合でのパフォーマンスに焦点を当てています。KNOCK OUTの選手として、久井大夢は判定で勝つよりもKOで負けた方がマシというほどの覚悟を示しており、誰が見ても分かる圧倒的な差でKO勝利を収めたいと語っています。

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対戦相手カピタンへの戦略と完全勝利への誓い

久井大夢は、対戦相手のカピタン・ペッティンディーアカデミーについて、ムエタイの技術を持ちつつもパンチでも多くの選手を倒してきた印象を持っていると述べています。久井大夢は、カピタン・ペッティンディーアカデミーがガンガンと攻めてくるイメージを持っているため、それに応戦しながらも確実に倒したいという考えを示しています。久井大夢は12月30日の試合で、倒される覚悟を持って必死の戦いを挑む姿勢を強調しました。KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～で、久井大夢がカピタン・ペッティンディーアカデミーをどのように破るかが注目されます。

12月30日代々木第二体育館での決戦へ向け

久井大夢は、今年最後のKNOCK OUT興行を締めくくる役割を担っています。久井大夢は、誰が見ても明確なKO勝利を収めることで、自身の格闘家としての存在感を世界にアピールしたいと考えています。カピタン・ペッティンディーアカデミーも、久井大夢に対して遜色ない攻撃で対抗してくると予想されています。12月30日の東京・代々木第二体育館で行われるKNOCK OUT.71では、両選手の激しい攻防が展開されるでしょう。久井大夢の完全KOによる勝利が、今年の大団円となるのか、それともカピタン・ペッティンディーアカデミーが反撃の刃を振るうのか、格闘技ファンの注目が集まっています。