久世福商店が会員制度を刷新、2026年11月3日から4つのランク優待を導入

株式会社サンクゼールが久世福商店・サンクゼール公式アプリの会員制度をリニューアルし、過去1年間の利用状況に応じたランク優待を2026年11月3日から導入します。福の日のポイント倍率アップやギフトラッピングなど、久世福商店の会員特典の内容を詳しく紹介します。

株式会社 サンクゼール （本社:長野県飯綱町、代表取締役社長:久世良太）は、2026年11月3日（火）から、 久世福商店 ・ サンクゼール 公式アプリの 会員制度 をリニューアルすると発表しました。今回の改定では、利用状況に応じて特典が変わる ランク優待 制度が新たに導入されます。

新制度では、「結び（むすび）」「紡ぎ（つむぎ）」「実り（みのり）」「極み（きわみ）」の4つの会員ランクが設定されます。各ランクは、過去1年間のご利用状況に応じて決まる仕組みです。久世福商店の買い物を重ねるほど、会員ランクが上がる可能性があります。

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久世福商店の4つの会員ランクと福の日ポイント倍率

久世福商店の会員ランクは、過去1年間の利用状況に応じて4段階で決まります。ランクは、結び、紡ぎ、実り、極みの順に上位となる構成です。

毎月28日・29日・30日の「福の日」には、ランクに応じてポイント倍率がアップします。日頃からご利用いただいているお客さまほど、お得にお買い物を楽しめる設計です。

今回のランク優待は、一度の購入ではなく、継続的な利用に応じて特典が変わる点が特徴です。サンクゼールが示したコンセプトに沿えば、一つのご縁から始まったつながりを育てる狙いがあります。

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ランクごとの特典は、利用の積み重ねを反映する形で用意されています。新規で利用を始めた会員も、買い物を続けることでランクの見直しを受けられる仕組みです。

紡ぎ以上のギフトラッピングと極みランクの特典

紡ぎランク以上の会員は、毎月1回ギフトラッピングサービスを利用できます。お世話になった方への感謝の気持ちや、ご家族・ご友人への贈り物を、より気軽に用意できる内容です。

店舗では、お会計1円（税込）以上でフィルムラッピングが、2,500円（税込）以上でギフトボックスまたは巾着が無料になります。ラッピングの選択肢が広がり、久世福商店ならではのギフトを手軽に選べます。

オンラインショップでは、お会計2,500円（税込）以上で、自動で220円OFFになります。店舗とオンラインショップの両方で、会員の買い物を後押しする条件が用意されています。

最上位ランクである極みのお客さまには、年に一度「極み小箱」がプレゼントされます。お客さまのご購入履歴とアンケートをもとに選定した商品を詰め合わせた、特別な贈り物です。

極み小箱は、お客さまそれぞれの「好き」に寄り添うことを目指した企画です。購入の傾向と回答内容が反映されるため、会員ごとに異なる内容になる仕組みと読み取れます。

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実りランク以上のお客さまには、新商品や限定商品の先行販売・先行予約が案内されます。一般販売に先駆けて商品を購入できるため、新たなおいしい出会いをいち早く楽しめます。

2027新春福袋の先行予約と制度の今後

第一弾として「2027新春福袋」の先行受付が、2026年11月13日（金）から始まります。店頭でのご予約と、オンラインショップでのご購入の両方が対象です。

2027新春福袋の通常予約・発売日は、11月20日（金）と案内されています。先行受付と通常の発売日の間に期間があり、会員は早めに商品を確保する機会を得られます。

今回の制度には、「一本の糸から、豊かな実りへ」というコンセプトが込められています。一つのご縁から始まったつながりが、買い物を重ねるなかで少しずつ紡がれ、やがて豊かな実りとなる流れを表しています。

その歩みを、結び、紡ぎ、実り、極みの4つのランクで表現したのが今回の制度です。特別な関係へと育つ過程が、会員ランクの段階として示されています。

新制度は2026年11月3日（火）から適用されます。久世福商店の利用者にとっては、日頃の買い物が福の日のポイント倍率やランク優待に反映される点を確認しておくことが重要です。