乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」発売記念の生配信

乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」が6月30日に発売されるのに伴い、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で2回目の生配信が決定した。

乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」が6月30日に発売されるのに伴い、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で2回目の生配信が決定した。

生配信では、予約購入特典として、配信当日の25日にしかゲットできない、未公開カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターと、ポストカードサイズのカードのダブル特典が発表された。 特典ポスターとなったのは、初公開となる白のビキニ姿。 プールサイドで横になりながら、アンニュイな表情を浮かべる“やんちゃん”の、思わず息を飲むような美しい1枚。 写真集には未掲載のカットを使用したスペシャルな特典となった。

さらに、ポストカードサイズのカードも初公開となるランジェリーカットを採用。 ニットを脱ぎながら振り向く瞬間をおさえたカットで、カードの裏面には、胸アツなムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。 同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。

「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。 一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。 金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。 北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。 ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

乃木坂46、金川紗耶、ファースト写真集、好きのグラデーション、生配信

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【芦屋ボート G1全日本王座決定戦】中島孝平 盤石の逃げで3年2カ月ぶり9度目のG1制覇 - スポニチ Sponichi Annex ギャンブルボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦 開設74周年記念」（優勝賞金1200万円）は20日、12Rで優勝戦が行われた。1号艇の中島孝平（46＝福井）が逃げ…

Read more »

【ボートレース】中島孝平が３年２か月ぶり９度目Ｇ１Ｖ！ＧＰ覇者も「ＳＧの権利がないので、あまり年末のことは考えていない」～芦屋「全日本王座決定戦」１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の中島孝平（４６）＝福井＝が人気に応えて逃げ快勝。２着には石野貴之、３着には稲田浩二が入線した。中島は２０２３年３月の三国以来となる約３年２か月ぶり、通算９回目のＧ１優

Read more »