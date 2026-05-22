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乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」発売記念の生配信

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乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」発売記念の生配信
乃木坂46、金川紗耶、ファースト写真集、好きのグラデーション、生配信
📆5/22/2026 8:31 AM
📰nikkansports
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乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」が6月30日に発売されるのに伴い、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で2回目の生配信が決定した。

乃木坂46金川紗耶のファースト写真集「好きのグラデーション」が6月30日に発売されるのに伴い、25日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で2回目の生配信が決定した。

生配信では、予約購入特典として、配信当日の25日にしかゲットできない、未公開カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターと、ポストカードサイズのカードのダブル特典が発表された。 特典ポスターとなったのは、初公開となる白のビキニ姿。 プールサイドで横になりながら、アンニュイな表情を浮かべる“やんちゃん”の、思わず息を飲むような美しい1枚。 写真集には未掲載のカットを使用したスペシャルな特典となった。

さらに、ポストカードサイズのカードも初公開となるランジェリーカットを採用。 ニットを脱ぎながら振り向く瞬間をおさえたカットで、カードの裏面には、胸アツなムービーを視聴できるQRコードがプリントされている。 同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。

「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。 一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。 金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。 北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。 ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている

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乃木坂46、金川紗耶、ファースト写真集、好きのグラデーション、生配信

 

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