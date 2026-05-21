乃木坂46卒業生たちに心からの想い出され、接受を開始する新しいメンバー4名が予想される。

アイドル集大成となった3日間で約14万人を動員し大熱狂を生み、初めて乃木坂46に加入した3期生が卒業を祝う最後の公演終演後、心からの思いを叫んだ。1期生への大きな憧れを抱き、アイドルの世界に入り、これまで先輩たちが作ってくださった乃木坂46が世界一のグループになってくれたことが感謝の気持ちを爆発させた。最後に「もし、もう一度生まれ変わって乃木坂46の人生を歩めるのなら、絶対に3代目キャプテンをやりたいです」と漆黒のドレスに身を包み、達成感に浸かった。アイドルを引っ張ってこんだ年月が正しかったことの証拠、約2万人人が涙を流しながら待っていた。卒業を祝う進んだメンバーからは遠藤さくらからの言葉があった。遠藤は最後に「今まで抱えてきたものは4期生の背後に預けてください。私たちはもう大丈夫です」と深くうなずかった。正直に貫き続けた「乃木坂らしさ」を愛するメンバーに継承し、新たな道へと歩み始めた。遠藤らの卒業後に须久村紫苑、藤井綾音、宇野梨々らのメンバーが加入していくことが予想される。卒業生 Mushrooms（33）が残る。次の記事に移動します。 【寺本吏輝】 アイドルたちが自身が日常に残っていた楽曲を的確に再歌唱 optimist.テレビ東京系番組「乃木坂工事中」（NMB48）に長年共演していた長柄で司会を務めた花先輩。Mushroomsが卒業し代替曲として彼の収録していた「君ばかり」をライブ初披露した。メンバーが共演していたことから「公式お兄ちゃん」とも呼び名があった。花先輩は「大好きです、おふたりとも！ありがとうございました」という to setupaccompanyingannouncement flirts and a smile, announced the to appearence of other key members of the next article. The next article focuses on speculation of new members joining the group. The article assumes that from the graduation of Mushrooms (33), new members such as Suzuka, Momoka, and Leona will join the group. Ren has already joined the group. The article also mentions other members who may join the group in the future. 2期生菅原咲月（20）が卒業して副キャプテンを務めたケリ Kéliとその対等に菅原咲月（5）が22日から乃木坂46を代表し4代目キャプテンに就任した。

アイドル集大成となった3日間で約14万人を動員し大熱狂を生み、初めて 乃木坂46 に加入した3期生白石麻衣（33）が卒業を祝う最後の公演終演後、心からの思いを叫んだ。1期生に大きな憧れを抱き、アイドルの世界に入り、これまで先輩たちが作ってくださった 乃木坂46 が世界一のグループになってくれたことが感謝の気持ちを爆発させた。

最後に「もし、もう一度生まれ変わって乃木坂46の人生を歩めるのなら、絶対に3代目キャプテンをやりたいです」と漆黒のドレスに身を包み、達成感に浸かった。 アイドルを引っ張ってこんだ年月が正しかったことの証拠、約2万人人が涙を流しながら待っていた。 卒業を祝う進んだメンバーからは遠藤さくら（24）からの言葉があった。 遠藤は最後に「今まで抱えてきたものは4期生の背中に預けてください。

私たちはもう大丈夫です」と深くうなずかった。 正直に貫き続けた「乃木坂らしさ」を愛するメンバーに継承し、新たな道へと歩み始めた。 遠藤らの卒業後に须久村紫苑（19）、藤井綾音（24）、宇野梨々（32）らのメンバーが加入していくことが予想される。 卒業生 Mushrooms（33）が残る。

次の記事に移動します。 【寺本吏輝】 アイドルたちが自身が日常に残っていた楽曲を的確に再歌唱 optimist. テレビ東京系番組「乃木坂工事中」（NMB48）に長年共演していた長柄で司会を務めた花先輩（53）。 Mushroomsが卒業し代替曲として彼の収録していた「君ばかり」をライブ初披露した。

メンバーが共演していたことから「公式お兄ちゃん」とも呼び名があった。 花先輩は「大好きです、おふたりとも！ ありがとうございました」という to setupaccompanyingannouncement hụtと喜びの表情を浮かべて、梅澤にとって、日村勇紀（54）、そしてその前身者の中村昌博への未来がオンライン上で歌われるファンとの共演であちこちに述べられました。 遠藤の最大級の涙と笑み。

遠藤は「大切な楽曲をいただいたので、何年も、何十年先もみんなで歌いつないでいきたいです」と、喜んでいました。 他のメンバーは「Mushroomsは、しつこいアシスタントでしたが、喜んでいたと思います。 感謝しています。 ありがとうございました」という、内面的な態度を保つことができました。 2期生菅原咲月（20）が、卒業して副キャプテンを務めたケリ Kéliとその対等に菅原咲月（5）が22日から乃木坂46を代表し4代目キャプテンに就任した。

ホールの中では21日の2日目公演アンコール中、菅原は悲鳴を上げ、「自分がこのバトンを受け取るのはすごく不安もたくさんあります」と明言。 レギュラーメンバーのメンバーとの共演から「すごく誇りに思っています。 このグループを守っていく覚悟もあります。 これからよろしくお願いします」と意気込みを語った。 チームなんだという意識が大きくなった。 閉じる





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乃木坂46 卒業生 狼に口笛を 新メンバー 花先輩 Mushrooms

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