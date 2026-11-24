乃木坂46の一ノ瀬美空とお笑いコンビトム・ブラウンが出演する『ドラゴンクエストモンスターズ4』の新型テレビCMが今月27日より放映開始されることが分かった。CMでは現実にモンスターが登場し共演する姿が描かれ、一ノ瀬は幼少期からの愛着を、トム・ブラウンは漫才ネタとの親近感をそれぞれ明かしている。

乃木坂46 の 一ノ瀬美空 （23）と、お笑いコンビ トム・ブラウン が出演する「 ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」（12月3日発売予定）の新 テレビCM 「どんな子が生まれる？

」「バトル」編が今月27日より放映開始されることが25日、分かった。 WEB上では「推しモンスター」編など別バージョンを含む全6本の映像、インタビュー＆メイキング映像がテレビCMの放映に先駆けて25日から公開される。 CMでは、一ノ瀬とトム・ブラウンが現実世界で「ドラゴンクエスト」シリーズのモンスターたちと共演。 部屋で「スライム」をはじめとするモンスターたちに囲まれ「魔王みたいに強く育てちゃお！

Also read Hamee「Pixio（ピクシオ）」、『「Amazon ブラックフライデー」および先行セール』でゲーミングアクセサリー製品を最大57%OFFで販売

」と意気込む一ノ瀬や、2組が息をそろえて「配！ 合！！ 」と同作を楽しんでいる姿が描かれている。 CM出演について、一ノ瀬は「私自身、小さい頃からドラクエが身近にあって、家族みんなで熱中して遊んでいました。

こんなにも長く愛され続けている作品に関わらせていただけて、本当に幸せだなと思いました」と、幼い頃から「ドラゴンクエスト」に囲まれて育ったエピソードを告白。 撮影に「『スライム』をはじめモンスターがたくさんいるピンクのお部屋のセットに癒されました。 CMではモンスターと同じ世界線で一緒に生きているような映像になっているので、私自身も仕上がりがすごく楽しみです」と、憧れの世界に入り込めた喜びを語った。

Advertisement

また、みちおはCMのオファーに「僕ら漫才で『合体』というネタをやっているんですが、昔からドラクエをやっていて、『スライム』が集まって『キングスライム』になったりするのから絶対影響を受けているんです。 放ったブーメランが戻ってきた感じで、キャッチできてとてもうれしいです」と喜びをかみしめた。 ショート動画ではおなじみのネタ「合体」も披露。 布川は「熱量強すぎてびっくりした」とした上で「『ドラゴンクエスト』がやっていたことを僕らがやらせてもらっていたような感覚だったので、使ってもらえてうれしいです」とした。

CMにちなみ、自分だけのパーティーを作るとしたらという質問に、一ノ瀬は「笑い声ひとつでみんなを巻き込んで笑わせてくれるので、攻撃的なアタック要素は同期の岡本姫奈ちゃん。 癒やし的な要素としては、この子の腕の中がこの地球上で一番回復できる！ と思っている同期の小川彩ちゃん。 そして乃木坂46の魔法使いである6期生の小津玲奈ちゃんを連れて旅に出たいです」とコメント。

今年の自身をゲームのレベルで例えると「レベル80」とし、「試練を乗り越えて充実した1年でした。2027年はレベル100の年になるように頑張りたいです」と来年への抱負も語った。