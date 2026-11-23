乃木坂46の最新シングルについて、各形態ごとの収録曲やセンター陣、さらに初回盤特典のライブ映像内容が明らかになった。明治神宮野球場でのツアーファイナル映像も含まれる。

乃木坂46 の最新シングル収録曲と初回盤特典の詳細情報が発表された。本作品は5期生の 井上和 がセンターを務める表題曲と、6期生の 鈴木佑捺 がフォーメーションセンターを務める「一度好きになった人」の2曲が全形態共通で収録される。

各形態共通曲とセンター配置

全形態で共通して聴くことができるのは、5期生の井上和がセンター position に就いた表題曲である。また、6期生の鈴木佑捺がフォーメーションセンターを務める「一度好きになった人」もすべてのタイプに収録される。この構成により、ファンはどの形態を購入してもこれらの楽曲を楽しめるようになっている。

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TYPE-AからTYPE-Dの収録ラインアップ

TYPE-Aには、今作で卒業を発表している3期生の伊藤理々杏と、同く3期生の岩本蓮加がWセンターを務める43rdシングルアンダーメンバー歌唱曲「編集」が収録される。一方、TYPE-Bでは賀喜遥香と遠藤さくらによるユニット「かきさく」が「不文律」を披露する。TYPE-Cには愛宕心響、一ノ瀬美空、瀬戸口心月、田村真佑によるユニット曲「こんな日曜日に…」が選ばれた。

さらにTYPE-Dでは、小川彩、川端晃菜、増田三莉音、森平麗心で結成された"あーや軍団"によるユニット曲「キスのイニシアティブ」が収録されている。通常盤には奥田いろは、海邉朱莉、柴田柚菜、鈴木佑捺、中西アルノによる「Miss Tiara」が収められる予定だ。各形態ごとに異なるユニットやメンバー構成が披露されており、多様な魅力を引き出している。

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初回盤映像は明治神宮野球場2026の厳選

初回盤各形態に付属される映像には、「Live at 明治神宮野球場2026」が収録される。これは8月20日から23日に東京都の明治神宮野球場にて開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」ファイナル公演4日間から厳選されたライブ映像である。コンサートツアーのハイライトがコンパクトにまとめられている。

TYPE-Aでは"乃木坂46の夏"を存分に楽しめるよう、ライブ開始からの冒頭5曲が収録されている。TYPE-Bには6期生の増田三莉音が復帰した初日の模様に加え、42ndシングルアンダーメンバーによる楽曲など計4曲が収められた。日替わりで披露された4曲はTYPE-Cに収録され、TYPE-Dには42枚目シングル表題曲「是非に及ばず」などラストスパートを駆け抜けた5曲が収められている。ツアーの熱気を伝える重要な資料となっている。