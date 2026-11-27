乃木坂46・賀喜遥香による初の個展『Heartrium（ハートリウム）』が、2027年1月15日から2月7日までGALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F）にて開催される。

賀喜遥香「Heartrium」（C）乃木坂46LLC （C）Heartrium【写真】「さすがに似合いすぎ」新ヘアを披露した賀喜遥香 展覧会タイトルである「Heartrium」は、Heart（心）と、「〜のための場所」「〜な空間・環境」を意味する接尾辞「-rium」を組み合わせた造語。

会場では、さまざまな作品などを通して、賀喜の世界観を体感できる。 賀喜は「幼い頃から絵を描くことが大好きで、これまでいろんなイラストを描いてきましたが、それを誰かに見せたり、自分の世界観を人に伝えたいと思ったりすることはなく、ずっとひとりで楽しむだけでした。 少し前の自分だったら、自ら発信することは怖いとさえ感じていましたが、約8年間乃木坂46として活動する中で、私の個性や価値観が魅力になることを周りの方々が教えてくださり、ありのままの私を受け止めてくれる人がたくさんいることも知りました。

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自分が今まで目を背けていたことに挑戦してみよう、自分を発信して、伝えて、好きになってみよう、そんな想いでこの個展の開催を決めました。 私の心の中を詰め込んだ空間になっているので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです！ 」とコメントしている。 この発表にファンからは「かっきー個展おめでとう！