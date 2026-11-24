アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空とお笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、12月3日発売のゲーム『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』（スクウェア・…

『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』新CM（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空とお笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、12月3日発売のゲーム『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』（スクウェア・エニックス）の新テレビCMに出演することが25日、発表された。3人が出演するCM『どんな子が生まれる？

』篇と『バトル』篇は、27日より東京・名古屋・大阪・札幌・福岡で放送開始。 これに先駆け、25日よりWEB上で別バージョンを含む全6本のWEBCMやメイキング・インタビュー映像が先行公開されるほか、12月3日からは公式SNSにてショート動画も順次公開される。 CMでは、一ノ瀬とトム・ブラウンが現実世界で「ドラゴンクエスト」シリーズのモンスターたちと共演。 部屋で『スライム』をはじめとするモンスターたちに囲まれ「魔王みたいに強く育てちゃお！

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」と意気込む一ノ瀬や、2組が息をそろえて「配！ 合！！ 」と本作を楽しむ姿が描かれる。 また、モンスターを「食べちゃいたーい！

」と興奮するみちおに、布川から「ダメー！ 」と全力のツッコミが入るシーンなど、コミカルな掛け合いが見どころとなっている。

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「ドラゴンクエスト」シリーズについて一ノ瀬は「小さい頃からドラクエが身近にあって、家族みんなで熱中して遊んでいました」と振り返り、今回の撮影について「モンスターがたくさんいるピンクのお部屋のセットに癒やされました。 モンスターと同じ世界線で一緒に生きているような映像になっているので、仕上がりがすごく楽しみです」と喜びを語った。 お気に入りのモンスターには『おにぎりスライム』を挙げ、「私はおにぎり大好きなんですが、天むすおにぎりが大好きです。 好きと好きがコラボしてる！

と思って、ぜひとも自分で作って食べたいなと思いました」と熱弁。 もし現実世界に1体だけ連れてこられるなら『ホイミスライム』を選び、「遊びたいのに体力が足りない時やライブの時にすぐ回復できたら、1日3公演くらいできるんじゃないかなって」と笑顔を見せた。 また、乃木坂46メンバーで自分だけのパーティを組むなら「攻撃的なアタック要素は同期の岡本姫奈ちゃん。 癒やし的な要素としては、この子の腕の中がこの地球上で一番回復できる！

と思っている同期の小川彩ちゃん。 そして乃木坂46の魔法使いである6期生の小津玲奈ちゃんを連れて旅に出たいです」と回答。 今年の自身をレベルで例えると「レベル80」とし、「試練を乗り越えて充実した1年でした。2027年はレベル100の年になるように頑張りたいです」と意気込んだ。 ショート動画（12月3日より順次公開）の撮影では、特注の着ぐるみで『ブラウニー』『ベビーサタン』『メタルキング』に大変身。

『ブラウニー』姿では大きな木槌を空振りして「『ブラウニー』向いてないわぁー…」「私『わたぼう』とかになりたい」と床に寝そべるなど、愛嬌たっぷりの演技でスタジオを和ませた。 トム・ブラウンのみちおは、CM出演について「僕ら漫才で『合体』というネタをやっているんですが、昔からドラクエをやっていて、『スライム』が集まって『キングスライム』になったりするのから絶対影響を受けているんです。 放ったブーメランが戻ってきた感じで、キャッチできてとてもうれしいです」と歓喜。

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ショート動画（12月3日より公開）ではおなじみの漫才をアレンジした「配合」ネタを披露しており、「『配合』が一番楽しいですからね！ 特技の引き継ぎや取捨選択にはたくさんドラマがある」と早口で熱弁すると、布川から「熱量強すぎてびっくりした」とツッコミが入った。

「コンビ自身を配合したらどんなモンスターが生まれるか」という質問には、みちおが「頭がつるつるの僕とロン毛の布川で、『合体』したら落ち武者。 弱点は塩…ドラクエなら聖水で成仏しちゃう、『おちむしゃ』」と回答。 仲間にしたいモンスターについて布川は『おおきづち』を挙げ、「最近の仕事で4時間固い土を木槌で叩き続けた経験があるので、代わりにやってほしい」と明かした。 撮影では、みちおが『モンスターじいさん』に扮したほか、『ももんじゃ』が描かれた特製ニットを着用。

布川も『プリズニャン』のネクタイに『はぐれメタル』『メタルスライム』のピンズを身につけた特別仕様の衣装で臨んだ。 WEBCMの撮影では、ラストに「ゴールデンみちおです！ 」と誇らしげにポーズを決めるみちおに、布川が「ダメー！ 」と全力ツッコミを入れる息ぴったりの掛け合いで現場を爆笑させた。