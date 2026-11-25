TPXベア、サカタタネ、グリコ、キリンHD、マクドナルド、セブン&アイ、花王、武田薬品など、飲食、小売、消費財、製造、金融、IT関連銘柄を含む多岐にわたる株式および債券・先物商品の騰落幅を示す市場データ一覧。

東京=TPXベア2 50銭、サカタタネ5銭、SMDリート50銭、タマホーム5銭、トライアル25銭、リブワーク5銭、キャンディル5銭、Oneトピ50銭、iFEX-F50銭、iF4百 5円、WTI原油5円、コムシスHD5銭、東建コーポ65銭、第一建設10銭、大豊建5銭、アストロHD5銭、ピーエス15銭、積ハウス20銭、ヤマト15銭、明星工10銭、日比谷設15銭、日清粉G5銭、日東富士10銭、昭和産20銭、iF米債7無5円 iF米債7有5円、日本M&A5銭、エスエムエス15銭、クックパッド5銭、アイケイケイ5銭、ハートシード15銭、中村屋10銭、グリコ30銭、不二家5銭、山パン20銭、モロゾフ10銭、亀田製菓10銭、寿スピリッツ15銭、湖池屋30銭、丸大食5銭、福留ハ5銭、柿安本店5銭、スタ・アリス5銭、いちご5銭、ディップ5銭、鉄人化HD5銭、出前館5銭、Vコマース5銭、サッポロ15銭、キリンHD5銭、野村国内債券50銭 農中日経平均5円、宝HLD15銭、野村米社債H50銭、iS日本国債5円、コカBJH20銭、サントリBF10銭、DyDo 10銭、伊藤園10銭、キーコーヒー15銭、日清オイリオ5銭、Jオイル5銭、カワチ薬品10銭、ABCマート5銭、アスクル5銭、くら寿司10銭、マクドナルド60銭、大戸屋HD20銭、サーラ5銭、JPHD5銭、フジオフード10銭、アルフレッサ5銭、ハニーズHD5銭、ファマライズ5銭、ブルドック15銭 キユーピー10銭、ハウス食G30銭、カゴメ10銭、アリアケ5銭、ダイショー10銭、エバラ食品5銭、iS気候債H50銭、ニチレイ5銭、ヨコレイ10銭、イートアンド5銭、フジッコ5銭、Rフィールド10銭、ケンコーマヨ10銭、なとり5銭、北の達人5銭、紀文食品5銭、ベースフード5銭、オカムラ食品10銭、クラシル5銭、片倉20銭、ヒューリック5銭、ラサ商事10銭、ラクーンHD5銭、ビューテHD5銭、JINSHD15銭 ビックカメラ5銭、Jグループ10銭、モノタロウ5銭、Jフロント15銭、ドトル日レス25銭、三越伊勢丹5銭、クラボウ15銭、日東紡5銭、BRUNO 10銭、バイタルKS5銭、大光5銭、TOKAI 5銭、チムニー10銭、オイシックス5銭、ジョイ本田5銭、ホットランド5銭、すかいらーく20銭、綿半HD5銭、地主5銭、JPMC5銭、GLP5円、プロロジスR5円、ムゲンE5銭、帝国繊維15銭、東和フード15銭、あさひ5銭 ミライロ5銭、シップHD5銭、セブン&アイ5銭、クリレスHD5銭、トリドール10銭、山岡家30銭、トヨコー5銭、菊池製作5銭、Jテック・C10銭、Fブラザーズ5銭、TKP15銭、DG5銭、ウイルプラス5銭、コメダ5銭、ユニシアHD5銭、力の源HD10銭、モルフォ5銭、エムアップ5銭、エイチーム5銭、エニグモ5銭、SHIFT5銭、特種東海5銭、ジョルダン5銭、情報企画10銭、セック15銭、インタートレ5銭 GMO-GS15銭、IGポート5銭、北越コーポ5銭、大王紙5銭、クラウドW5銭、アイビーシー10銭、ザ・パック5銭、チェンジHD5銭、ニーズウェル5銭、パークシャ5銭、マネフォ40銭、Tワークス5銭、多木化30銭、日曹達5銭、東合成10銭、T&S・G10銭、PAコンサル10銭、ラキール5銭、稀元素5銭、エアウォータ20銭、日本酸素HD10銭、高圧ガス10銭、オリオン5銭、戸田工10銭、ビジョナル45銭、積水樹15銭 旭有機材30銭、ニチバン5銭、フジプレアム5銭、カーリット5銭、CLHD10銭、アズジェント5銭、アミューズ15銭、日シス技術10銭、電通グループ25銭、インテージH5銭、ぴあ15銭、FIG5銭、Kudan10銭、ミンカブ5銭、東名5銭、ヴィッツ5銭、花王10銭、石原ケミ15銭、ニイタカ15銭、ノースサンド6円45銭、フリー20銭、スピー10銭、武田40銭、理ビタ25銭、持田薬5銭、テルモ5銭、HUグループ20銭、キッセイ25銭 栄研化5銭、JCRファ5銭、ヒュマメイド15銭、大幸薬品5銭、ヘリオス5銭、大日塗5銭、日本ペHD5銭、藤倉化10銭、artien30銭、アルプス技5銭、OLC25銭、ダスキン30銭、明光ネット5銭、リゾートトラ5銭、BML20銭、リソー教育G5銭、早稲アカ5銭、フューチャー5銭、東計電算10銭、大塚商会10銭、サイボウズ10銭、東映アニメ20銭、エン10銭、資生堂10銭、ライオン5銭、高砂香5銭、ミルボン20銭 コーセーHD10銭、COTA5銭、ポーラHD5銭、新日本製薬5銭、エステー5銭、長谷川香料20銭、アース製薬30銭、ニチレキG5銭、ユシロ5銭、オカモト5銭、FIXER5銭、プラスゼロ10銭、朝日ラバー5銭、バンドー15銭、日山村硝15銭、カバー5銭、日本ヒューム10銭、三谷セキ15銭、ベルテクス5銭、ニッカトー10銭、東京製鉄5銭、共英製鋼5銭、ヨドコウ10銭、中部鋼鈑10銭、丸一管10銭、愛知鋼15銭、大阪チタ10銭 早稲田学習研5銭、ジーデップ15銭、洋缶HD5銭、ホッカン15銭、横河ブHD5銭、三和HD10銭、LIXIL10銭、ノーリツ10銭、リンナイ20銭、ダイニチ工業10銭、岡部5銭、東プレ20銭、ネツレン5銭、パイオラック10銭、ニッパツ15銭、タクマ5銭、弁護士COM25銭、アサンテ5銭、バリューHR5銭、M&Aキャピ25銭、リクルート35銭、芝浦機10銭、アイダ5銭、日東工器5銭、メタリアル5銭、鎌倉新書5銭、石川製10銭 島精機5銭、守谷輸送機10銭、日阪製5銭、瑞光5銭、オイレス5銭、技研製15銭、渋谷工10銭、鶴見製15銭、日ギア10銭、レイズネク10銭、理想科学10銭、ジャノメ5銭、ブラザー25銭、マックス5銭、モリタHD10銭、セガサミー5銭、ツバキナカ5銭、前沢給装5銭、アスタリスク5銭、東芝テック5銭、ヤーマン5銭、大崎電5銭、インスペック5銭、BUF10銭、サン電子60銭、EIZO 20銭、Jディスプレ5銭、ホーチキ10銭 帝通工15銭、日本トリム30銭、SMK20銭、航空電子10銭、マクセル5銭、アイコム10銭、アズビル5銭、日本光電5銭、チノー10銭、メガチップス45銭、OBARAG40銭、ウシオ電15銭、OKAYA5銭、日セラ5銭、フクダ電20銭、双葉電5銭、北電工25銭、大黒屋5銭、東海理15銭、アンビスHD5銭、カーブスHD5銭、ハルメク15銭、ユニソルHD10銭、FPG5銭、ライフネット5銭、全国保証5銭、富山第一銀15銭 日産自5銭、ホンダ5銭、ハイレックス10銭、FCC10銭、シマノ1円15銭、FPパートナ15銭、アトム5銭、カッパクリエ10銭、コンドー5銭、ナガイレーベ5銭、良品計画30銭、アズワン15銭、小津産業15銭、高速30銭、ハウスローゼ10銭、イオン北海道5銭、コジマ5銭、ゼンショHD75銭、ハピネット35銭、幸楽苑5銭、日本ライフL5銭、ハイデ日高5銭、コロワイド5銭、あさくま25銭、インターアク5銭、理計器15銭 岡本硝子5銭、J・TEC5銭、メニコン5銭、トランザク5銭、前田工繊15銭、SHOEI 15銭、フラベッドH5銭、萩原工5銭、エイベックス5銭、レック5銭、ZACROS5銭、宝&CO 10銭、未来工業20銭、ニチハ15銭、小松ウオール5銭、河合楽20銭、キングジム5銭、象印5銭、菱鉛筆20銭、タカラスタ5銭、ニフコ15銭、ブラインド15銭、グロブライド5銭、三陽商10銭、ミズノ10銭、紙パル商10銭、カメイ30銭 椿本興20銭、東京産5銭、正栄食10銭、三愛オブリ5銭、ワキタ5銭、ヤマトインタ5銭、ミツウロコG5銭、シナネンHD15銭、エネクス5銭、モスフード10銭、ソーダニッカ5銭、立花エレ25銭、木曽路5銭、SRSHD10銭、Joshin25銭、ロイヤルHD5銭、ライフコーポ5銭、リンガハット5銭、AOKIHD5銭、オークワ5銭、コメリ10銭、しまむら5銭、松屋15銭、近鉄百 5銭、アクシアル5銭、平和堂5銭、フジ5銭 三谷産業5銭、山形銀5銭、福井銀35銭、滋賀銀5銭、四国銀15銭、福島銀5銭、日本取引所5銭、日産証券G5銭、フィデアHD5銭、アニコムHD5銭、スパークス5銭、イー・ギャラ5銭、三井不10銭、菱地所20銭、平和不10銭、住友不10銭、テーオーシー10銭、スターツ10銭、リログループ5銭、ファースト住10銭、カチタス5銭、トーセイ15銭、穴吹興産15銭、東急RE5円、富士急10銭、西武HD20銭、西鉄5銭 NANKAI 15銭、京阪HD10銭、山陽電5銭、ヤマトHD5銭、山九 5銭、福山運35銭、神奈交20銭、飯野海5銭、共栄タ10銭、JAL20銭、ANAHD20銭、MWCC5銭、Genky20銭、ブックオフG5銭、三井倉HD10銭、住友倉25銭、渋沢倉15銭、ヤマタネ15銭、乾汽船5銭、安田倉5銭、日本管財HD20銭、スマバ5銭、カドカワ20銭、四国電5銭、北海電5銭、邦ガス10銭、静ガス10銭、松竹25銭、東映35銭 共立メンテ10銭、建設技研20銭、ナガワ10銭、スクエニHD10銭、ニシオHD10銭、アイエスビー5銭、日本空港ビル40銭、乃村工芸社5銭、藤田観5銭、アイネス5銭、TKC10銭、オオバ5銭、コナミG1円55銭、泉州電15銭、ヤマダHD5銭、アークランズ5銭、ニトリHD20銭、グルメ杵屋10銭、吉野家HD10銭、北恵5銭、松屋フーズ15銭、サガミHD5銭、王将フード20銭、ミニストップ5銭、アークス10銭、東テク25銭.

東京=TPXベア2 50銭、サカタタネ5銭、SMDリート50銭、タマホーム5銭、トライアル25銭、リブワーク5銭、キャンディル5銭、Oneトピ50銭、iFEX-F50銭、iF4百 5円、WTI原油5円、コムシスHD5銭、東建コーポ65銭、第一建設10銭、大豊建5銭、アストロHD5銭、ピーエス15銭、積ハウス20銭、ヤマト15銭、明星工10銭、日比谷設15銭、日清粉G5銭、日東富士10銭、昭和産20銭、iF米債7無5円 iF米債7有5円、日本M&A5銭、エスエムエス15銭、クックパッド5銭、アイケイケイ5銭、ハートシード15銭、中村屋10銭、グリコ30銭、不二家5銭、山パン20銭、モロゾフ10銭、亀田製菓10銭、寿スピリッツ15銭、湖池屋30銭、丸大食5銭、福留ハ5銭、柿安本店5銭、スタ・アリス5銭、いちご5銭、ディップ5銭、鉄人化HD5銭、出前館5銭、Vコマース5銭、サッポロ15銭、キリンHD5銭、野村国内債券50銭 農中日経平均5円、宝HLD15銭、野村米社債H50銭、iS日本国債5円、コカBJH20銭、サントリBF10銭、DyDo 10銭、伊藤園10銭、キーコーヒー15銭、日清オイリオ5銭、Jオイル5銭、カワチ薬品10銭、ABCマート5銭、アスクル5銭、くら寿司10銭、マクドナルド60銭、大戸屋HD20銭、サーラ5銭、JPHD5銭、フジオフード10銭、アルフレッサ5銭、ハニーズHD5銭、ファマライズ5銭、ブルドック15銭 キユーピー10銭、ハウス食G30銭、カゴメ10銭、アリアケ5銭、ダイショー10銭、エバラ食品5銭、iS気候債H50銭、ニチレイ5銭、ヨコレイ10銭、イートアンド5銭、フジッコ5銭、Rフィールド10銭、ケンコーマヨ10銭、なとり5銭、北の達人5銭、紀文食品5銭、ベースフード5銭、オカムラ食品10銭、クラシル5銭、片倉20銭、ヒューリック5銭、ラサ商事10銭、ラクーンHD5銭、ビューテHD5銭、JINSHD15銭 ビックカメラ5銭、Jグループ10銭、モノタロウ5銭、Jフロント15銭、ドトル日レス25銭、三越伊勢丹5銭、クラボウ15銭、日東紡5銭、BRUNO 10銭、バイタルKS5銭、大光5銭、TOKAI 5銭、チムニー10銭、オイシックス5銭、ジョイ本田5銭、ホットランド5銭、すかいらーく20銭、綿半HD5銭、地主5銭、JPMC5銭、GLP5円、プロロジスR5円、ムゲンE5銭、帝国繊維15銭、東和フード15銭、あさひ5銭 ミライロ5銭、シップHD5銭、セブン&アイ5銭、クリレスHD5銭、トリドール10銭、山岡家30銭、トヨコー5銭、菊池製作5銭、Jテック・C10銭、Fブラザーズ5銭、TKP15銭、DG5銭、ウイルプラス5銭、コメダ5銭、ユニシアHD5銭、力の源HD10銭、モルフォ5銭、エムアップ5銭、エイチーム5銭、エニグモ5銭、SHIFT5銭、特種東海5銭、ジョルダン5銭、情報企画10銭、セック15銭、インタートレ5銭 GMO-GS15銭、IGポート5銭、北越コーポ5銭、大王紙5銭、クラウドW5銭、アイビーシー10銭、ザ・パック5銭、チェンジHD5銭、ニーズウェル5銭、パークシャ5銭、マネフォ40銭、Tワークス5銭、多木化30銭、日曹達5銭、東合成10銭、T&S・G10銭、PAコンサル10銭、ラキール5銭、稀元素5銭、エアウォータ20銭、日本酸素HD10銭、高圧ガス10銭、オリオン5銭、戸田工10銭、ビジョナル45銭、積水樹15銭 旭有機材30銭、ニチバン5銭、フジプレアム5銭、カーリット5銭、CLHD10銭、アズジェント5銭、アミューズ15銭、日シス技術10銭、電通グループ25銭、インテージH5銭、ぴあ15銭、FIG5銭、Kudan10銭、ミンカブ5銭、東名5銭、ヴィッツ5銭、花王10銭、石原ケミ15銭、ニイタカ15銭、ノースサンド6円45銭、フリー20銭、スピー10銭、武田40銭、理ビタ25銭、持田薬5銭、テルモ5銭、HUグループ20銭、キッセイ25銭 栄研化5銭、JCRファ5銭、ヒュマメイド15銭、大幸薬品5銭、ヘリオス5銭、大日塗5銭、日本ペHD5銭、藤倉化10銭、artien30銭、アルプス技5銭、OLC25銭、ダスキン30銭、明光ネット5銭、リゾートトラ5銭、BML20銭、リソー教育G5銭、早稲アカ5銭、フューチャー5銭、東計電算10銭、大塚商会10銭、サイボウズ10銭、東映アニメ20銭、エン10銭、資生堂10銭、ライオン5銭、高砂香5銭、ミルボン20銭 コーセーHD10銭、COTA5銭、ポーラHD5銭、新日本製薬5銭、エステー5銭、長谷川香料20銭、アース製薬30銭、ニチレキG5銭、ユシロ5銭、オカモト5銭、FIXER5銭、プラスゼロ10銭、朝日ラバー5銭、バンドー15銭、日山村硝15銭、カバー5銭、日本ヒューム10銭、三谷セキ15銭、ベルテクス5銭、ニッカトー10銭、東京製鉄5銭、共英製鋼5銭、ヨドコウ10銭、中部鋼鈑10銭、丸一管10銭、愛知鋼15銭、大阪チタ10銭 早稲田学習研5銭、ジーデップ15銭、洋缶HD5銭、ホッカン15銭、横河ブHD5銭、三和HD10銭、LIXIL10銭、ノーリツ10銭、リンナイ20銭、ダイニチ工業10銭、岡部5銭、東プレ20銭、ネツレン5銭、パイオラック10銭、ニッパツ15銭、タクマ5銭、弁護士COM25銭、アサンテ5銭、バリューHR5銭、M&Aキャピ25銭、リクルート35銭、芝浦機10銭、アイダ5銭、日東工器5銭、メタリアル5銭、鎌倉新書5銭、石川製10銭 島精機5銭、守谷輸送機10銭、日阪製5銭、瑞光5銭、オイレス5銭、技研製15銭、渋谷工10銭、鶴見製15銭、日ギア10銭、レイズネク10銭、理想科学10銭、ジャノメ5銭、ブラザー25銭、マックス5銭、モリタHD10銭、セガサミー5銭、ツバキナカ5銭、前沢給装5銭、アスタリスク5銭、東芝テック5銭、ヤーマン5銭、大崎電5銭、インスペック5銭、BUF10銭、サン電子60銭、EIZO 20銭、Jディスプレ5銭、ホーチキ10銭 帝通工15銭、日本トリム30銭、SMK20銭、航空電子10銭、マクセル5銭、アイコム10銭、アズビル5銭、日本光電5銭、チノー10銭、メガチップス45銭、OBARAG40銭、ウシオ電15銭、OKAYA5銭、日セラ5銭、フクダ電20銭、双葉電5銭、北電工25銭、大黒屋5銭、東海理15銭、アンビスHD5銭、カーブスHD5銭、ハルメク15銭、ユニソルHD10銭、FPG5銭、ライフネット5銭、全国保証5銭、富山第一銀15銭 日産自5銭、ホンダ5銭、ハイレックス10銭、FCC10銭、シマノ1円15銭、FPパートナ15銭、アトム5銭、カッパクリエ10銭、コンドー5銭、ナガイレーベ5銭、良品計画30銭、アズワン15銭、小津産業15銭、高速30銭、ハウスローゼ10銭、イオン北海道5銭、コジマ5銭、ゼンショHD75銭、ハピネット35銭、幸楽苑5銭、日本ライフL5銭、ハイデ日高5銭、コロワイド5銭、あさくま25銭、インターアク5銭、理計器15銭 岡本硝子5銭、J・TEC5銭、メニコン5銭、トランザク5銭、前田工繊15銭、SHOEI 15銭、フラベッドH5銭、萩原工5銭、エイベックス5銭、レック5銭、ZACROS5銭、宝&CO 10銭、未来工業20銭、ニチハ15銭、小松ウオール5銭、河合楽20銭、キングジム5銭、象印5銭、菱鉛筆20銭、タカラスタ5銭、ニフコ15銭、ブラインド15銭、グロブライド5銭、三陽商10銭、ミズノ10銭、紙パル商10銭、カメイ30銭 椿本興20銭、東京産5銭、正栄食10銭、三愛オブリ5銭、ワキタ5銭、ヤマトインタ5銭、ミツウロコG5銭、シナネンHD15銭、エネクス5銭、モスフード10銭、ソーダニッカ5銭、立花エレ25銭、木曽路5銭、SRSHD10銭、Joshin25銭、ロイヤルHD5銭、ライフコーポ5銭、リンガハット5銭、AOKIHD5銭、オークワ5銭、コメリ10銭、しまむら5銭、松屋15銭、近鉄百 5銭、アクシアル5銭、平和堂5銭、フジ5銭 三谷産業5銭、山形銀5銭、福井銀35銭、滋賀銀5銭、四国銀15銭、福島銀5銭、日本取引所5銭、日産証券G5銭、フィデアHD5銭、アニコムHD5銭、スパークス5銭、イー・ギャラ5銭、三井不10銭、菱地所20銭、平和不10銭、住友不10銭、テーオーシー10銭、スターツ10銭、リログループ5銭、ファースト住10銭、カチタス5銭、トーセイ15銭、穴吹興産15銭、東急RE5円、富士急10銭、西武HD20銭、西鉄5銭 NANKAI 15銭、京阪HD10銭、山陽電5銭、ヤマトHD5銭、山九 5銭、福山運35銭、神奈交20銭、飯野海5銭、共栄タ10銭、JAL20銭、ANAHD20銭、MWCC5銭、Genky20銭、ブックオフG5銭、三井倉HD10銭、住友倉25銭、渋沢倉15銭、ヤマタネ15銭、乾汽船5銭、安田倉5銭、日本管財HD20銭、スマバ5銭、カドカワ20銭、四国電5銭、北海電5銭、邦ガス10銭、静ガス10銭、松竹25銭、東映35銭 共立メンテ10銭、建設技研20銭、ナガワ10銭、スクエニHD10銭、ニシオHD10銭、アイエスビー5銭、日本空港ビル40銭、乃村工芸社5銭、藤田観5銭、アイネス5銭、TKC10銭、オオバ5銭、コナミG1円55銭、泉州電15銭、ヤマダHD5銭、アークランズ5銭、ニトリHD20銭、グルメ杵屋10銭、吉野家HD10銭、北恵5銭、松屋フーズ15銭、サガミHD5銭、王将フード20銭、ミニストップ5銭、アークス10銭、東テク25銭