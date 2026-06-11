主将がホームで大活躍、期待高まる西武台のインサイドハーフ

主将(3年=大宮U15出身)が試合会場のNACK5スタジアム大宮で大活躍し、西武台の関根雄太監督は期待を寄せている。主将は10番を託されているMFで、チームを牽引し、勝利を目指した。立ち上がりに右クロスから決定機が到来。しかし、決め切れず、監督に怒られました。ゴールに絡む動きは求められている部分だ。西武台のインサイドハーフは、これまでのボランチではなく、現在は4-1-4-1システムのインサイドハーフで起用している。アシストや得点など、やってもらいたい。期待を込めて、もう1個こうやって欲しいという声も寄せられている。

主将(3年=大宮U15出身)にとって、試合会場の NACK5スタジアム大宮 は自宅から自転車で10分ほどの距離。 また、大宮の育成組織出身の高橋は、大宮のホームスタジアムでもある会場で『特別な一戦』を戦った。

'親とか家族にも『オマエ、ホームだよ』って、みんなに言われていました'と高橋。 'ホーム'での一戦に『期待しているよ'という声も多く寄せられていたという。 主将、10番を託されているMFはチームを牽引し、勝利を目指した。 立ち上がりに右クロスから決定機が到来。

それを決め切れず、『守屋(総)監督に怒られました。 『10番はあそこ決めないと』と。 ああいうのを仕留めたら、もっともっと上に行けるかなって思いました'と悔しがる。 ゴールに絡む動きは高橋が求められている部分だ。

高橋は大宮U15時代の2023年全日本ユース(U-15)選手権で準優勝。 レギュラーとして全5試合で先発フル出場している。 西武台の関根雄太監督は彼がゲームメイクに秀でていることを当時から理解。 だが、上のステージで活躍できるようにするため、これまでのボランチではなく、現在は4-1-4-1システムのインサイドハーフで起用している。

'アシストとか得点とかそういったところをやってもらいたい。 彼にはやっぱりキャプテンで10番を今年背負わせているので、あの身長でゲームメイクだけで終わっちゃうと、やっぱり上でできないと思います。 ウチに来たからにはチャンスメイクできるようにしようよっていうところではもう1つ、もう2つ、本当にやってくれてはいるんですけど、期待を込めてもう1個こうやって欲しい'。 ゴール、アシスト、そして最後に運動量が上がってくる'西武台の中盤らしい'選手になることを期待している





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