UEFA公式サイトのウェブ解説官は、イサク・グエルンへの退場処分を巡り、主審のピッチ上での判断に明白な誤りがないとVAR確認の結果を報告。マンUの抗議背景と過去の判定事例についても言及している。

UEFA 公式サイトの解説官、ウェブ氏は、リヴァプール戦で マンチェスター・ユナイテッド のFW イサク・グエルン が退場処分を受けた件の判定について、主審の判断に明白かつ明らかな誤りはなかったと結論づけた。この声明は、クラブ側が繰り返している判定への異議申し立てに対して、第三者としての技術的な見解を示すものとなっている。ウェブサイト上での解説は、試合中の具体的な状況分析に基づき、なぜその決断が妥当だったのかを詳細に解説している。

ピッチ上の状況とVAR介入の基準

ウェブ氏は、主審が下した決定が、フィールド上のリアルタイムな視界と状況認識に基づいて行われたものであると強調した。具体的には、ボールの進行方向がゴールに向かっていた点、ボールの位置がペナルティエリア付近にあったこと、攻撃の進路に残っているディフェンダーが1人だけだったことなどが考慮要素として挙げられている。さらに、イサクがボールをキープし続けたか、それともキーパーより先にボールに到達する可能性があったかという点も重要な判断基準となった。

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VAR介入の基準となるのは、誤りが「明白かつ明白な誤り」かどうかという点である。ウェブ氏は、主審がピッチ上で下した判定は、その瞬間の物理的な状況と選手の動きを踏まえたものであり、その後VARが映像を確認しても、その判定を覆すほどの明らかなエラーは見つからなかったと説明している。これにより、審判団の最初の判断が維持された経緯が明らかになった。

到達可能性の解釈と判定の妥当性

議論の中心であった「イサクがボールに到達できたか」という点について、ウェブ氏は疑念が残ったからといって、主審のレッドカード判定が自動的に誤りになるわけではないと指摘した。FWが高速でゴール方向へ移動していたという事実こそが、主審の見解を裏付ける根拠となった。この分析は、審判が選手の身体的な有利な状況や、守備側のリスクを評価していたことを示唆している。

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この解釈は、サッカーのルール解釈における「利益」の概念とも整合性を持つ。攻撃側の選手がボールに対して物理的に到達可能な状態にあり、かつ守備側の選手がそれを阻止する手段を持っていなかった場合、審判はプレイの継続を阻止する重大なファウルとして扱った可能性が高い。ウェブ氏の解説は、単なる結果論ではなく、判定に至るまでの審判の思考プロセスを再構築している。

マンUの過去の抗議事例と背景

今回の声明は、マンチェスター・ユナイテッドが最近一貫して行っている判定への抗議活動の文脈の中で行われたものである。同クラブは、主審やVAR判断に対して度々異議を唱えており、その一つとして昨年9月にオールド・トラッフォードで行われたダービーマッチが挙げられる。この試合では、アーリング・ハーランドの得点が認められ、マンチェスター・シティが1対0で勝利したが、VAR担当審判がエンソ・フェルナンデスのオフサイドポジションの判断を誤っていたとして、後に同クラブに謝罪を行った経緯がある。

さらに昨シーズンのマンチェスター・ユナイテッド対ブレントフォード戦でも、判定ミスが認められている。この試合ではブレントフォードの主将ネイサン・コリンズが、ペナルティエリア内でブライアン・ムベウモを倒しながら退場処分とならなかった。この見逃しにより、マンチェスター・ユナイテッドは1対3で大敗を喫し、クラブ内部で大きな不満が募った。これらの過去の事例が、現在のイサク事件に対するクラブの強硬な姿勢を生む背景となっている。

レニー・ヨロの復帰とチームの再始動

今回のUEFAによる判定維持の発表を受け、マンチェスター・ユナイテッドの状況に変化が生じた。リヴァプール戦での退場により、今季初出場となるはずだったレニー・ヨロの欠場危機が解消される見込みとなった。ヨロは、直前に控えるオールド・トラッフォードでのブレントフォード戦に向けて、チームに復帰できる状態になった。この決定は、クラブが直近の連敗や大敗という痛手から立ち直り、プレミアリーグでの安定したパフォーマンスを取り戻すための重要な転換点となる。

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マンチェスター・ユナイテッドは、判定をめぐる議論を通じてチームの結束を再確認しながら、今後の試合に集中していく必要がある。UEFA公式サイトの解説が示すように、主審の瞬間的な判断は複雑な状況判断の結果であることが多く、完全に一致しない意見が出ることは避けられない。しかし、今回の声明が判定の透明性を高める一因となり、クラブが競技に焦点を戻すきっかけとなることが期待される。チームは次のブレントフォード戦で、復帰したヨロの活躍も期待して、反撃の姿勢を鮮明にする。