主婦たちの金密輸事件をモチーフにした映画が公開 有村架純らが人生の転機を語る

2017年の中部空港で発生した主婦たちによる金の密輸事件にヒントを得た映画について、出演者有村架純らのコメントを中心に報じる。女性3人が金密輸を通じて絆を深め個人の再生を目指す物語で、有村は共演者への称賛と自身の人生転換体験を語った。また、観客に向けて年齢を問わず挑戦する大切さを説いた。

2017年に中部空港で起きた主婦たちによる金の密輸事件をモチーフにした エンターテインメント 作品が公開される。 この作品は、周りに流されて生きてきた3人の女性が金の密輸を通して絆を深め、それぞれの人生を取り戻していく姿を描いている。

夫の横領を知った2児の母・和歌子役に有村架純、借金を抱える研究員・清恵役に黒木華（36）、未婚の妊婦・麻由役に南沙良（24）が起用された。 有村架純は、女性3人での演技について「2人の地に足がめり込んでいるくらい、堂々たる姿に『かっこいい！ 』ってほれぼれ。 心強かったです」と絶賛。

さらに「一緒にお芝居していても、エネルギーが2人とも違って、良さがお芝居に反映されていると間近で感じられてぜいたくな時間でした」と振り返った。 作品のストーリーにちなみ、人生が変わった旅の思い出を聞かれると、「20歳のときにお仕事でノルウェーに行ったんですが、24歳の時にある仕事を終えて1カ月間のお休みをもらって、ノルウェーの同じ場所に行ったんです」と明かした。 そして「初めて20歳の時に全てが新鮮で、涙が出る経験だったんです。 そして、4年しか経っていないけど初めて自分のお金でノルウェーに行ったことが大きな経験で、新たな発見もあって。

同じ場所に行くっていいなと思いましたね」と語った。 舞台あいさつの最後に、ファンへのコメントを求められると、有村は「考えていたこと忘れました」と苦笑し、「えーと、えーっと…」と考え込んだ後に「経験を積んで、年齢を重ねると、大きく環境を変えないと一歩踏み出せない。 そんな事もあるのかなと思ったり。 でも、年齢関係なく、自分が踏み出したいという気持ちがあればいつでも人生は変わると思います。

この作品は違法ではあるが、女性達が奮闘する作品ですので、背中を押せたらいいなと思います」とアピールした。 この発言は、観客に対して勇気を与えるメッセージとして受け止められている





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有村架純 金密輸 中部空港事件 女性の絆 人生の転機

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