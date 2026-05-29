丸野一樹が予選トップ通過、SG初Vへ前進

ボートレースSGで丸野一樹が予選トップ通過。遠藤エミが3連勝で2位。三池記者の舟券予想は4連敗も準優で山田康二に期待。

ボートレース SGシリーズは、浜名湖を舞台に熱戦を繰り広げている。4日目を終え、 丸野一樹 が予選トップ通過を果たし、SG初優勝へ大きく前進した。23号機のパワーを存分に引き出し、安定した走りでオール3連対を守り抜いた。

その結果、予選ラウンドをトップで通過し、準優勝戦への強力な布陣を整えた。 彼の今節のパフォーマンスは目覚ましく、特にスタート技術とターンの切れ味が光っている。 ファンの間でも、このまま優勝戦まで駒を進めるのではないかと期待の声が高まっている。 丸野はSG初制覇に向けて、冷静さを保ちつつも闘志を燃やしている。

一方、遠藤エミは3日目から怒涛の3連勝を飾り、予選2位に浮上した。 彼女の巻き返しは見事で、特にモーターの特性を活かした伸びのある走りが印象的だ。3位には河合佑樹が入り、準優勝戦の好枠を獲得した。 これらの選手たちは、5日目に行われる準優勝戦で激突する。 それぞれの持ち味を生かしたレース展開が予想され、ファンは目が離せない。

特に遠藤はSGでの優勝経験があり、経験値の高さが光る。 河合も最近の安定感が増しており、予選トップの丸野を脅かす存在だ。 舟券予想を担当する三池和輝記者は、この節に入ってから4連敗と苦しい状況が続いている。 しかし、彼は諦めてはいない。5日目の準優10Rでは、山田康二に勝負をかけると宣言した。

山田は浜名湖での実績が豊富で、現在同水面で2連続優勝中というドル箱水面を得意としている。 彼自身も「最近はペラが好調でバイオ燃料に対応できている。 調整がいい」と好調を語る。 スタートもフルショットでいけたと自信を見せており、スローからの方が良いとコメントしている。

三池記者は、山田の鋭いスタートからプレッシャーをかけ、差し切る展開を予想している。 相手選びはシンプルに、インで残す河合を2着想定した②①流しを各900円。 さらに、レース足型の佐藤隆と定松が2着に入る可能性も考慮し、②③流しと②④流しを各300円ずつ、合計6000円の勝負に出る。 ボートレースの祭典も残り2日。

準優勝戦で配当を得て、三池記者はオーラスの三池から後半戦の三池へと進化を遂げたいと意気込む。 この敗戦をカンフル剤にし、的中の足音を確実なものにしたいところだ。 この企画では、指名された記者が3万円の資金を使い、節間でプラス収支を目指す。1レースあたりの購入金額は自由で、払い戻しを翌日の購入金額に上乗せすることもできる。 節間プラス収支を達成すると☆が一つ増え、5つ集まるとファイブスター舟券ソムリエになることができる。

今節は三池和輝記者が担当し、2回連続の☆獲得を目指している。 彼の奮闘に注目が集まる。 果たして、三池記者は連敗を脱し、プラス収支を達成できるのか。5日目のレースが鍵を握る





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