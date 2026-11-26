ＮＨＫから国民を守る党の丸山穂高衆院議員が、天皇陛下のご即位を祝う儀式で酒に酔い不適切な言動があったとされる疑惑について、野党側から報告があり与党側が事実関係の調査を始めた。丸山氏はこれを名誉毀損と反論している。

ＮＨＫから国民を守る党の 丸山穂高 衆院議員に、またもや「泥酔トラブル疑惑」が発覚した。 天皇陛下のご即位を祝う「饗宴（きょうえん）の儀」（１０月２９日）で酒に酔い、「不適切な言動」があった可能性があると、２１日の衆院議院運営委員会理事会で、野党側の理事が報告したのだ。

与党側は事実関係の調査に乗り出した。 丸山氏は事実関係を否定した。

Advertisement

「国会議員が招かれた立食形式のお祝いの場面で、丸山氏がだいぶん酒を飲み、（皇族方に）『不適切な言動』に出そうなところを、周りの同僚議員に制止される場面があったようだ」 非公開の議運委理事会で、野党理事はこう発言したという。 「不適切な言動」の詳細は不明だ。 ただ、丸山氏は儀式参列後の同日、自身のツイッターで、フォロワーに「皇族の方とはどんな話をされたのですか？