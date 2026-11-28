お笑い芸人の丸亀安場と爛々萌々が、大阪で開催された令和8年度麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動大阪大会に出演。夫婦として珍しい共演を果たし、愛称の公開など笑いと啓発を提供した経緯を詳述する。

お笑いコンビ「 丸亀じゃんご 」の安場泰介と、MCコンビ「爛々」の萌々が、 大阪ミナミ の YESTHEATER でステージに立った。28日に開催された「 令和8年度 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動大阪大会」での出来事である。2人は同年10月に結婚し、翌年4月に交際・結婚を公表したばかりの新婚夫婦だ。その夫妻が同一イベントに出演し、舞台上で姿を揃える機会は稀である。

この催しは、毎年10月および11月に実施される「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動期間」の一環として企画されたものである。日本の薬物対策の現状を反映し、令和7年に全国で検挙された大麻事犯の数は7120人に上り、過去最高を記録している。特に大阪府内では、10代および20代の若年層における違反者の検挙数が顕著に多いという実態が背景にある。

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薬物乱用防止の現状と大会概要

大会では、薬物乱用防止に対する多大な貢献があった人物に贈られる「最多薬物乱用防止の功労者表彰」が行われた。また、参加者に向けて薬物の危険性を具体的に説明する啓発セッションも実施された。これらの公式プログラムに続き、吉本興業所属の芸人たちによるエンターテインメントの部が始まった。漫才や、薬物撲滅に関するヒントが盛り込まれたミニコントが披露され、会場からは笑いと関心が引き出された。

新婚夫婦の舞台共演と愛称公開

吉本新喜劇座員によるコントの冒頭部分で、丸亀安場とMCの爛々萌々の新婚さん共演という企画が実現した。関係者の話によれば、この2人がイベントの舞台上に同時に立つことは珍しい事例である。2人が夫婦であることを司会側から紹介された際、安場は照れくさそうに「きょうは奥さんの誕生日なんでず」という旨を明かした。この発言に対して、客席からは大きな拍手が送られた。

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萌々は自身の29回目の誕生日を祝いながら、公演後の予定を披露した。彼女は「この後、デッカいお肉を食べさせてくれるって」と、夫とのデートプランをトークで語った。この親しげなエピソードに、会場は和やかな雰囲気に包まれた。2人の結婚生活における親密さが、堅苦になりがちな防止運動の場に柔らかさをもたらす役割を果たしたと見られる。

夫婦間の隠語トークで会場を沸かせる

ミニコントでは、覚醒剤や大麻に関連する隠語が頻繁に登場した。その後のトークパートに入ると、安場と萌々は自らの夫婦間の呼び方である「隠語」を披露する段取りとなった。安場は「奥さんのことを『もー』って呼びます」と、現在の呼び方を明らかにした。これに対して萌々も「調子いい時、旦那さんは泰介（たいすけ）なんで『たー』って呼びます」と応じ、会場をノロケトークで賑わせた。

この親密な夫婦言葉の紹介に対して、舞台の上および客席からは「なんや、それっ」という総ツッコミが飛び交った。吉本芸人らによる漫才やコントを通じて、薬物乱用の危険性を啓発しつつ、視聴者に親しみやすいアプローチを提供する試みが行われた。今回の出演は、若年層を中心とした薬物事犯の増加という深刻な社会課題に対し、エンタテインメントの力で意識の高揚を図る取り組みの一環として位置づけられている。