沖縄・名護市のカヌチャゴルフコースで２５日から行われていた中高生ゴルファーのマッチプレー全国大会決勝戦と順位決定戦は、線状降水帯発生によるコースコンディション悪化のため、スタート遅らせて９ホールの短

沖縄・名護市のカヌチャゴルフコースで２５日から行われていた中高生ゴルファーのマッチプレー全国大会決勝戦と順位決定戦は、線状降水帯発生によるコースコンディション悪化のため、スタート遅らせて９ホールの短縮競技となった。

男子は東恩納昊貴（ひがしおんな・こうき＝エナジックスポーツ高等学院高３年）と、與儀夢（よぎ・ゆめ＝沖縄県立南風原高２年）の沖縄県勢同士の対戦となった。

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「ハーフ競技になったので、とにかくボギーを打たないように気を付けた」と守りのゴルフに徹した東恩納が、２アンド１で與儀を下して中学２年生の緑の甲子園個人戦以来の全国大会での戴冠となった。 毎年沖縄県で行われている本大会は今年で１０回目を迎えたが、男子の部で地元勢が優勝したのは初めて。５回目の出場で初優勝を決め、「カヌチャはホームコース。 地の利を生かせた。 高校最後の高ゴ連全国大会で優勝できたのでうれしい」と優勝杯を手に目を輝かせた。