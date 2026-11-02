中野ブロードウェイの時計店盗難オーデマピゲ返却、犯人手紙添え

先月29日に東京都中野区で発生した高級時計盗難事件で、4600万円相当のオーデマピゲが被害店舗に返却された。犯人は手紙を添えて釈明している。

先月29日、東京都中野区の 中野ブロードウェイ 内にある時計店で、男が高級スイス腕時計の盗難事件を引き起こした。犯人は店員に「試着したい」と願い出た後、試着していた4600万円相当の オーデマピゲ を持ち出して逃走した。この事件は直後に報道され、犯人の特定と時計の回収が急務と見られていた。

逃走中だった時計が返却される事態に

犯人は逃走中とされていましたが、事件から1日経過した時点で状況が劇的に変化しました。盗まれたオーデマピゲが被害店舗宛てに宅配便で返却されたことが明らかになったのです。これに付随して、犯人から店側へ宛てられた手紙も一緒に届けられました。手紙の内容は、盗難行為に対する謝罪の意図を示すものだと伝えられています。

Also read AURA XRグラス、透明レンズとGemini AI搭載でPC接続も可能

シリアルナンバーで転売困難な事情

専門家であるユージ氏は、この事件について重要な指摘を行いました。彼によると、これほどの高級腕時計には固有のシリアルナンバーが記録されており、一般的な買取店では容易に現金化できないと言います。盗まれた時計を市場に出回らせても、基本的には買い取ってくれる場所はないというのが実情です。

犯人は試着したまま逃走したという手法に注目すべきだとユージ氏は分析しています。通常、新品同様の状態で箱やギャランティーカード（保証書）と共に売るのが一般的ですが、今回はそれらがない状態での売却を試みた可能性があります。「箱無し」「ギャラ無し」と言い訳しながら、時計本体のみでの買取を依頼しても、お店側は相当に警戒心を示すため、買い取りを断られる確率が高いと説明しました。

Advertisement

つまり、犯人が時計を売れなかったことが分かっていたからこそ、返却に至ったのではないかという考察が成り立ちます。海外に売却しようとすることも考えられましたが、返却された事実から、そのような経路は取られなかったと推測されます。

組織的な犯行ではなく個人的な勢いと見られる

ユージ氏は、この犯行が組織的なものではなく、個人による突発的な行動であった可能性を示唆しています。犯人は「この時計があれば、自分の生活がどう変わるのだろう」といった一時的な考えや衝動に駆られて犯行に及んだのかもしれません。もし組織犯罪であれば、より計画的に処分を試みた可能性がありますが、今回はそうではなかったと見ています。

犯人が時計を返却した理由についても、いくつかの推察がなされています。メディアで一連のニュースが報じられ、事件の規模や自身の行為の重さを認識した結果、「これはまずい」「ヤバい」と判断し、恐怖心や罪悪感から返却した可能性があります。ユージ氏は、これらの見解は確定的な証拠に基づくものではなく、あくまで臆測であるとした上で、犯人の心理状態を推察する内容であることを明言しました。

この事件は、高級時計市場のセキュリティ面での課題を浮き彫りにしました。また、単なる金銭目的の犯罪ではなく、人間の心理的な葛藤や判断の誤りが、事件の結末に大きな影響を与える例としても注目されています。現在、警方は犯人の身元特定と逮捕に向けて捜査を続けています。