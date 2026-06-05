中西聖輝投手のシュート回転：内角の武器と外角の課題

中日ドラゴンズのルーキー中西聖輝投手のピッチングを分析。シュート回転するストレートは内角で打者を詰まらせる可能性を秘めるが、外角での制球甘さが痛打につながる。安定した外角投球と内外角の揺さぶりで潜在能力を開花させる必要性を指摘。

中日ドラゴンズ の2023年ドラフト1位ルーキー、 中西聖輝 投手（22歳、智弁和歌山高校・青山学院大学出身）のピッチングについて分析する。 中西の速球は シュート回転 しており、この特性は武器となり得るが、現時点ではその潜在能力を十分に発揮し切れていないと感じる。

試合では3回表、マルチネス選手に対し初球のストレートをスタンドに運ばれた。 捕手は外角に構えたが、シュート回転した球は逆球となり、インコースよりの高めの甘いボールになった。 マルチネスはそれを容易に打ち返した。 一方で、内角へのストレートがシュート回転して打者を詰まらせた場面が3度あった。

内野フライ2つと内野ゴロで、これは中西が意図した結果だろう。 計算通りに打者を詰まらせたと推測できる。 シュート回転の特性には二面性がある。 内角へ食い込むシュート回転は、右打者を詰まらせる武器になり得る。

一般に投手は内角をどう攻めるかが重要で、打者も内角を確実に仕留めることがプロでは課題だ。 つまり内角は投打のポイントであり、中西のシュート回転はそこでの勝負に可能性を秘めている。 しかし外角で甘く入ったシュート回転のボールは痛打されている。 対マルチネス、対水谷の場面で、外角を狙った時に体の開きが早かったように見えた。

体が開くとシュート回転するが、同時にボールが抜けやすく、球威やキレが失われる。 外角いっぱいを狙ったストレートがシュート回転で甘く入れば、打者は見逃さない。 特にマルチネスの初球のように逆球となり、インコース高めに抜ければ、それはほぼ棒球同然だ。 中西はこの二つの相反するシュート回転の現象をどこまで認識しているのか。

内角で打者を詰まらせている部分は評価できるが、それを最大限に生かすには外角への制球が不可欠だ。 理想は外角へのコントロールがしっかりした上で、外角→内角の揺さぶりにより打者を詰ませること。 外角が甘いと、1軍の主力打者なら内角を狙われて仕留められる。 中西は1軍で初勝利を挙げた経験があるが、長いイニングを任されるには外角への precision が必要だ。

シュート回転する投手は、この微妙な感覚の中で生き残らなければならない。 マルチネスに被弾した直後、次の打者に対しても再び外角を狙ったストレートがシュート回転で真中高めに抜けた。 結果は邪飛で助かったが、これは危機感の欠如を示している。 失投を認識しているなら、同じミスを繰り返すはずがない。

もしかすると修正の試みかもしれないが、そのようには見えなかった。 試合での最速は147km/hで、平均的な球速・球威だ。1軍ローテーションをつかむには、内角での勝負を可能にするシュート回転の特性を、変化球とのコンビネーションや外角制球の向上によって最大限に活かす必要がある。 中西には早期に外角投球の重要性を認識し、鍛錬に励んでほしい





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