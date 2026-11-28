日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔氏（37）が28日に放送されたフジテレビ「ジャンクS

日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔氏（37）が28日に放送されたフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。 日本ハム時代に先輩だったダルビッシュ有投手（40＝パドレス）、稲葉篤紀氏（54）について入団するまで知らなかったと明かした。

野球界からは西山秀二氏（59）、糸井嘉男氏（45）、祖父江大輔氏（39）、中田氏の4人が、サッカー界からは武田修宏氏（59）、城彰二氏（51）、那須大亮氏（45）、太田宏介氏（39）の4人が出演して両スポーツ界の違いを徹底的に比較した。 中田氏は2007年高校生ドラフト1巡目指名で日本ハム入りしたが、阪神、ソフトバンク、オリックスからも入札。 クジで人生が決まった選手の一人でもある。 これに対し、中田氏は「本当にプロ野球っていうものには、試合をテレビとかで見るのにあまり興味がなくて。

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自分自身がやる野球が好きだったんです」とし、「だから本当にどこの球団でもプロに行けたらいいなっていう感覚でしたね。 とにかくプロに行きたいってだけでしたね」と説明した。