日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔氏（37）が21日に放送されたフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜午後4時30分）に出演。高校時代のエピソードを披露… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

高校野球の名門・ 大阪桐蔭 出身の中田氏は「野球部（の寮）が山の上にあって、やっぱりお風呂だとか食事するのも全部時間が決まっていましたし。 まずテレビをゆっくり見る時間もない、コンビニも行けないっていう状況の中で、いろいろやっぱ学ばせてもらった」と厳しい高校生活を送っていたことを明かした。

続けて「（寮の敷地内に）自販機が1つだけあったんですけど、1年生はジュースを買ったらダメって。 先輩たちが買う時にそれ（ジュース）がなくなったら大変なことになるので」と話した。 MCの浜田雅功から「でも、飲みたいわけでしょ」と問われると、中田氏は「なので、僕はそのルールがまず『意味が分からん』ってなって。 おかしいじゃないですか、でも、その時はそれがもう当たり前だったし、他の1年生はみんな守っていたんですけど」と返した。

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中田氏は他の1年生とは違った。

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「僕はジュースを飲んで買っていたんですよ。 それで、寮に窓があるんですけど、先輩らが見えるように窓側に空いた缶をわざと並べていたんですよ。 すると、先輩が『あれ誰の部屋や』と。 『中田の部屋です』みたいになって。

で、『お前何考えてんねん』って言われてムカついたので、その（缶のタワーの）段をもう1段増やして最終的に6段くらいになりました。 何かされたところで別に勝てるので、そのスタンスで常にいました」と語り、スタジオの笑いを誘った。